Emlak dolandırıcılığı şoku: Ünlü yatırımcı milyonlarca vurgunla suçlanıyor

ABD’de emlak sektörünü sarsan dolandırıcılık iddiaları gündem oldu. Seattle merkezli emlak yatırımcısı Tamara King'in yatırımcılardan topladığı milyonlarca doları usulsüz kullandığı öne sürüldü. Yerel kaynaklara göre soruşturma kapsamında birçok yatırımcının mağdur olduğu belirtiliyor.

Yatırım vaadiyle para topladığı iddiası

İddialara göre King, yüksek getirili emlak projeleri ve lüks konut yatırımları üzerinden yatırımcılardan 2.4 milyon dolar para topladı. Bazı yatırımcıların projelerin gerçek durumu hakkında yanlış bilgilendirildiğini savunduğu ifade edildi.

Lüks yaşam dikkat çekti

Soruşturma sürecinde Waln’ın lüks yaşam tarzı da gündeme geldi. Yetkililerin: pahalı mülkler, yüksek harcamalar, özel yaşam giderleri üzerine yoğunlaştığı belirtiliyor.

King, üç vergi yılı boyunca 1,6 milyon dolardan fazla gelirini de bildirmedi. Gerçekte 1,85 milyon dolar gelir elde etmişken, toplam gelirini 188 bin 116 dolar olarak bildirdi.

Yatırımcılar büyük kayıp yaşadı

Mağdur yatırımcıların milyonlarca dolarlık zararla karşı karşıya kaldığı öne sürülüyor. Bazı yatırımcıların emeklilik birikimlerini ve kişisel tasarruflarını projelere aktardığı ifade edildi.