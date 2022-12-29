Emlak, İnşaat ve Kentsel Dönüşüm Fuarı sektörü buluşturdu

Emlak, İnşaat ve Kentsel Dönüşüm Fuarı Rescon Expo, gayrimenkul danışmanlığından konut projelerine, kooperatiflerden arsa ofislerine kadar sektörün tüm bileşenlerini, geçtiğimiz hafta, fuarizmir’de bir araya getirdi. Emlak, inşaat ve kentsel dönüşüm sektörlerinin geleceğin şehirlerine hizmet etmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Rescon Expo’ya, başta Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinden ve Avrupa’dan Asya’ya dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden ziyaretçiler geldi. Fuar boyunca, yerli ve yabancıların ilgisiyle birçok iş birliği anlaşması ile satışa da imza atıldı.

Geleceğin Türkiyesi’ni şekillendiren projeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, geleceğin Türkiye’sine ve dünyasına ilham veren bir vizyonla hareket ederek, kendi güvencesi ve garantörlüğü ile yerinde dönüşüm ve yüzde 100 uzlaşıyla hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleri de fuarda katılımcı ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. İZBETON standında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra kent için üretilen diğer projeleri de yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi de stantlarında yürüttükleri kentsel dönüşüm projelerini hem sektör temsilcileri hem de ziyaretçilere aktardı. Ayrıca, alım heyetleri ve ikili görüşmelerle ortaya çıkan iş birlikleri de sektörünün ve bağlı sektörlerin geliştirilmesine gelecek dönemler için katkı sağladı.