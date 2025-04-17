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Emlak Katılım, Birpınar ve Gök'le yola devam edecek

1926'dan bu yana Türkiye'nin kalkınmasına stratejik katkılar sağlayan Emlak Katılım Bankası genel kurulunda mevcut yönetim güven tazeledi. Yeni dönemde de Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar Yönetim Kurulu Başkanı, Onur Gök ise Genel Müdür olarak görev aldı.

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Emlak Katılım, Birpınar ve Gök'le yola devam edecek
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Emlak Katılım Bankası’nın Olağan Genel Kurulu ta­mamlandı. Genel kurul­da Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ve Genel Müdür Onur Gök ile de­vam kararı alındı. Yönetim kuru­lu üye sayısı 8’den 7’ye indi.

Bankanın yönetim kurulun­da Prof. Dr. Mehmet Emin Bir­pınar, Prof. Dr. Murat Balcı, Onur Gök, Hasan Suver, Mahmut Gür­can, Mehmet Nuri Yazıcı, Volkan Mutlu Coşkun yer aldı.

Ülke kalkınmasında öncü görev üstlendi

Başta inşaat sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve is­tihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere yönelik ola­rak, üreticilerden tüketicilere uzanan ekonomik döngüde sür­dürülebilir ve herkes için erişi­lebilir finansman modelleri ge­liştiren Emlak Katılım Bankası, milli mücadele yıllarının ardın­dan, Türkiye Cumhuriyeti’nin imarını üstlenmek, inşaat teşeb­büslerine destek olmak ve ye­timlerin hakkını korumak ama­cıyla 1926’da Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla Emlak ve Eytam Bankası adıyla kuruldu. Yıllar geçtikçe değişen ihtiyaç­lar sebebiyle birçok kez isim de­ğişikliğine giden banka, Emlak ve Eytam Bankası olarak çıktı­ğı yola, sırasıyla Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Türkiye Emlak Bankası isimleriyle devam etti. 2018’de katılım bankası olarak yeniden hizmet vermesi karar­laştırılan Türkiye Emlak Katılım Bankası, 2019 yılında faaliyet iz­ni aldı.

Aktif büyüklüğe 228 milyar TL

Emlak Katılım, 2024 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 228 milyar liraya, toplanan fonları­nı 167 milyar liraya, kullandırı­lan fonlarını ise 116 milyar lira­ya çıkardı. Türkiye ekonomisine 149 milyar lira finansman des­teği sağlarken, 2023’e göre yüzde 70 oranında artışla 8.7 milyar lira net kâr elde etti.

Sukuk ihraçları ile sektörde öne çıktı

Verimli büyüme, müşteri odak­lılık ve kârlılık ilkelerine bağlı ola­rak ülke ekonomisine ve katılım finans sektörüne katkı sağlayan Emlak Katılım’ın yurt içinde ihraç ettiği kira sertifikası (sukuk) ihraç hacmi, bir önceki yılın aynı döne­mine göre yüzde 77 oranında arta­rak 31.4 milyar liraya ulaştı.

Sürdürülebilir finansman uy­gulamalarında yenilikçi yakla­şımlarla çalışmalarına devam eden Emlak Katılım Banka­sı, aracılığını üstlendiği sukuk ihraçlarında, sektörde yüzde 33’lük paya sahip. Öte yandan ka­tılım finans prensiplerine uygun yeni ürün ve finansman paket­leriyle 2024’te de müşterileri­nin yanında olmaya devam eden banka, Depozito Yönetim Siste­mi (DYS) projesinde çözüm orta­ğı olarak yer alıyor.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL