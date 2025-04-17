Emlak Katılım, Birpınar ve Gök'le yola devam edecek

Emlak Katılım Bankası’nın Olağan Genel Kurulu ta­mamlandı. Genel kurul­da Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ve Genel Müdür Onur Gök ile de­vam kararı alındı. Yönetim kuru­lu üye sayısı 8’den 7’ye indi.

Bankanın yönetim kurulun­da Prof. Dr. Mehmet Emin Bir­pınar, Prof. Dr. Murat Balcı, Onur Gök, Hasan Suver, Mahmut Gür­can, Mehmet Nuri Yazıcı, Volkan Mutlu Coşkun yer aldı.

Ülke kalkınmasında öncü görev üstlendi

Başta inşaat sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve is­tihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere yönelik ola­rak, üreticilerden tüketicilere uzanan ekonomik döngüde sür­dürülebilir ve herkes için erişi­lebilir finansman modelleri ge­liştiren Emlak Katılım Bankası, milli mücadele yıllarının ardın­dan, Türkiye Cumhuriyeti’nin imarını üstlenmek, inşaat teşeb­büslerine destek olmak ve ye­timlerin hakkını korumak ama­cıyla 1926’da Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla Emlak ve Eytam Bankası adıyla kuruldu. Yıllar geçtikçe değişen ihtiyaç­lar sebebiyle birçok kez isim de­ğişikliğine giden banka, Emlak ve Eytam Bankası olarak çıktı­ğı yola, sırasıyla Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Türkiye Emlak Bankası isimleriyle devam etti. 2018’de katılım bankası olarak yeniden hizmet vermesi karar­laştırılan Türkiye Emlak Katılım Bankası, 2019 yılında faaliyet iz­ni aldı.

Aktif büyüklüğe 228 milyar TL

Emlak Katılım, 2024 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 228 milyar liraya, toplanan fonları­nı 167 milyar liraya, kullandırı­lan fonlarını ise 116 milyar lira­ya çıkardı. Türkiye ekonomisine 149 milyar lira finansman des­teği sağlarken, 2023’e göre yüzde 70 oranında artışla 8.7 milyar lira net kâr elde etti.

Sukuk ihraçları ile sektörde öne çıktı

Verimli büyüme, müşteri odak­lılık ve kârlılık ilkelerine bağlı ola­rak ülke ekonomisine ve katılım finans sektörüne katkı sağlayan Emlak Katılım’ın yurt içinde ihraç ettiği kira sertifikası (sukuk) ihraç hacmi, bir önceki yılın aynı döne­mine göre yüzde 77 oranında arta­rak 31.4 milyar liraya ulaştı.

Sürdürülebilir finansman uy­gulamalarında yenilikçi yakla­şımlarla çalışmalarına devam eden Emlak Katılım Banka­sı, aracılığını üstlendiği sukuk ihraçlarında, sektörde yüzde 33’lük paya sahip. Öte yandan ka­tılım finans prensiplerine uygun yeni ürün ve finansman paket­leriyle 2024’te de müşterileri­nin yanında olmaya devam eden banka, Depozito Yönetim Siste­mi (DYS) projesinde çözüm orta­ğı olarak yer alıyor.