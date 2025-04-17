Emlak Katılım, Birpınar ve Gök'le yola devam edecek
1926'dan bu yana Türkiye'nin kalkınmasına stratejik katkılar sağlayan Emlak Katılım Bankası genel kurulunda mevcut yönetim güven tazeledi. Yeni dönemde de Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar Yönetim Kurulu Başkanı, Onur Gök ise Genel Müdür olarak görev aldı.
Emlak Katılım Bankası’nın Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Genel kurulda Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ve Genel Müdür Onur Gök ile devam kararı alındı. Yönetim kurulu üye sayısı 8’den 7’ye indi.
Bankanın yönetim kurulunda Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Prof. Dr. Murat Balcı, Onur Gök, Hasan Suver, Mahmut Gürcan, Mehmet Nuri Yazıcı, Volkan Mutlu Coşkun yer aldı.
Ülke kalkınmasında öncü görev üstlendi
Başta inşaat sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere yönelik olarak, üreticilerden tüketicilere uzanan ekonomik döngüde sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri geliştiren Emlak Katılım Bankası, milli mücadele yıllarının ardından, Türkiye Cumhuriyeti’nin imarını üstlenmek, inşaat teşebbüslerine destek olmak ve yetimlerin hakkını korumak amacıyla 1926’da Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla Emlak ve Eytam Bankası adıyla kuruldu. Yıllar geçtikçe değişen ihtiyaçlar sebebiyle birçok kez isim değişikliğine giden banka, Emlak ve Eytam Bankası olarak çıktığı yola, sırasıyla Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Türkiye Emlak Bankası isimleriyle devam etti. 2018’de katılım bankası olarak yeniden hizmet vermesi kararlaştırılan Türkiye Emlak Katılım Bankası, 2019 yılında faaliyet izni aldı.
Aktif büyüklüğe 228 milyar TL
Emlak Katılım, 2024 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 228 milyar liraya, toplanan fonlarını 167 milyar liraya, kullandırılan fonlarını ise 116 milyar liraya çıkardı. Türkiye ekonomisine 149 milyar lira finansman desteği sağlarken, 2023’e göre yüzde 70 oranında artışla 8.7 milyar lira net kâr elde etti.
Sukuk ihraçları ile sektörde öne çıktı
Verimli büyüme, müşteri odaklılık ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak ülke ekonomisine ve katılım finans sektörüne katkı sağlayan Emlak Katılım’ın yurt içinde ihraç ettiği kira sertifikası (sukuk) ihraç hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77 oranında artarak 31.4 milyar liraya ulaştı.
Sürdürülebilir finansman uygulamalarında yenilikçi yaklaşımlarla çalışmalarına devam eden Emlak Katılım Bankası, aracılığını üstlendiği sukuk ihraçlarında, sektörde yüzde 33’lük paya sahip. Öte yandan katılım finans prensiplerine uygun yeni ürün ve finansman paketleriyle 2024’te de müşterilerinin yanında olmaya devam eden banka, Depozito Yönetim Sistemi (DYS) projesinde çözüm ortağı olarak yer alıyor.