Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Arsaya yatırım yapıyoruz
Enflasyonun gerilemesi ve faizlerin düşmesiyle konut talebinde artış beklediklerini söyleyen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, “Bu anlamda kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz, çok ciddi arsa alımları yaptık, yine arsa alımlarına, araştırmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
Hamide HANGÜL
Emlak Konut GYO’nun İstanbul’un merkezi Beşiktaş Etiler’de hayata geçirdiği Senfoni Etiler projesinin tanıtım toplantısı gerçekleşti. Toplam 215 bağımsız bölümden oluşan ve 1+1’den 6+1’e kadar dairelerin yer alacağı projede teslimler 24 ay sonra başlayacak. Toplamda yaklaşık 16 milyar TL gelir beklenen projede, Emlak Konut’un gelir payı 6,4 milyar TL olarak belirlendi. Toplantıda konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, enflasyonun gerilemesi, faizlerin de aşağı yönlü hareket etmesiyle sektör açısından önümüzdeki dönemde konuta olan ihtiyacın güçlü bir şekilde talebe döneceğini öngördüklerini belirerek, “Bu anlamda önümüzdeki süreçte biz kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz, çok ciddi arsa alımları yaptık ve yine arsa alımlarımız, arsa araştırmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Çünkü İstanbul başta olmak üzere konuta olan ihtiyaç net bir şekilde görülüyor” dedi.
Olası bir depreme karşı da güçlü bir şekilde konut üretmeye devam etmeleri gerektiğinin altını çizen Yılmaz, “Bu anlamda önümüzdeki süreçte hem arsa alımlarımız, hem bu anlamda gayrimenkule olan yatırımlarımız devam edecek. Bunu bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Faizlerin geri gelmesiyle birlikte konuta olan ihtiyaç, güçlü bir şekilde konuta olan güvenle birlikte yükselecektir. O anlamda bizim hazırlıklarımız devam ediyor. Kentsel dönüşümde de benzer şekilde işbirlikleri kurmaya özen gösteriyoruz.” Emlak Konut olarak çok farklı alanlarda yaptıkları projeler olduğuna işaret eden Yılmaz, “İstanbul özelinde bakıldığında Arnavutköy’de, Fikirtepe’de, Büyükdere Caddesi üzerinde gerçekleştirdiğimiz projelerimiz var. Senofi de projelerimizden bir tanesi” dedi. Yıl boyunca finansal büyüklükler kadar üretim ve satış performansına da odaklandıklarını belirten Yılmaz, “2025 yılı sonu itibarıyla aktif büyüklüğümüzü 245 milyar TL’ye, net kârımızı 12 milyar TL’ye, ön satış gelirlerimizi ise 77 milyar TL seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Yılmaz, ilk çeyrekte ulaşılan 3.004 bağımsız bölüm satışıyla yıllık 7 bin 522 hedefinin yüzde 40’ına ulaştıklarını, ikinci çeyrek verileriyle birlikte bu oranın yüzde 50’yi geçmesini öngördüklerini ifade etti.
Deprem konutları 2025 sonunda teslim
Satış başarısının, yatırımcı nezdinde duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, üretim tarafında ise 29 ihalenin başarıyla sonuçlandırıldığını, yeni arsa alımlarıyla toplam portföyün 4 milyon metrekareye ulaştığını kaydetti. Deprem konutlarına da değinen Yılmaz, “Yaklaşık 12 milyon metrekarelik alanda 83 bin 112 bağımsız bölümün inşasına devam ediyoruz. Bugün itibarıyla yaklaşık 26 bin konutumuzu tamamladık ve teslim sürecini başlattık. Hedefimiz, 2025 yılının sonuna kadar tüm konutları vatandaşlarımıza teslim etmek” şeklinde konuştu.
Beşiktaş’ın Fulya arsası için çalışmalarımız sürüyor
Türkiye'nin farklı şehirlerinde arsa alımları olduğunu söyleyen Yasir Yılmaz, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz dönemde İzmir'de, Antalya'da, Aydın'da arsa alımlarımız olmuştu. Önümüzdeki dönemde yine hem kurumlarla yaptığımız bir takım işbirlikleri var ki bunları kamuyu aydınlatma platformuna açıklıyoruz. Beşiktaş'la, Trabzonspor'la da geçtiğimiz dönemde protokolleri imzaladık. Kurumların arsalarını değerlendirdiğimiz yerler var. Şu anda Beşiktaş'ta Fulya arsasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sadece futbol kulüpleri değil, tüzel kişiliği, kamuda karşılığı olan yapılarda işbirliklerimiz önümüzdeki dönemde güçlü bir şekilde devam edecek.”
Esenler’in kuzeyine 60 bin konutluk yeni bir kent
İstanbul’da Esenler'in kuzeyinde yeni bir şehir kurulması konusuna da değinen Yasir Yılmaz, kentsel dönüşüm kapsamında, yapımı devam eden, şu anda Esenler kuzey alanında projeleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Burayı hak sahiplerine, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile teslim edeceğiz. O bölgede 60 binin üzerinde konut aslında. Neredeyse yeni bir ilçe büyüklüğünde bir konut arzı, önümüzdeki dönemde orta vadede hayata geçiyor olacak.”
Metrekare fiyatları 285 bin TL’den başlıyor
Yiğit Group, DBH Group ve Kubba İnşaat ortaklığıyla hayata geçirilen Senfoni Etiler Projesi, 13.500 metrekarelik arsa üzerinde yükseliyor. Yatay mimariyle tasarlanan projede, 1+1’den 6+1’e kadar farklı tiplerde 205 konut ve 10 ticari ünite yer alıyor. Projede metrekare fiyatları 285 bin TL ile 400 bin TL arasında değişiyor. Bu kapsamda 1+1 daireler 28 milyon TL’den başlarken, büyükler de 180 milyon TL civarında.