Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Arsaya yatırım yapıyoruz

Hamide HANGÜL

Emlak Konut GYO’nun İs­tanbul’un merkezi Beşik­taş Etiler’de hayata geçirdiği Senfoni Etiler projesinin ta­nıtım toplantısı gerçekleşti. Toplam 215 bağımsız bölüm­den oluşan ve 1+1’den 6+1’e kadar dairelerin yer alacağı projede teslimler 24 ay sonra başlayacak. Toplamda yakla­şık 16 milyar TL gelir bekle­nen projede, Emlak Konut’un gelir payı 6,4 milyar TL olarak belirlendi. Toplantıda konu­şan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, enflas­yonun gerilemesi, faizlerin de aşağı yönlü hareket etmesiy­le sektör açısından önümüz­deki dönemde konuta olan ihtiyacın güçlü bir şekilde ta­lebe döneceğini öngördükle­rini belirerek, “Bu anlamda önümüzdeki süreçte biz ken­di hazırlıklarımızı yapıyoruz, çok ciddi arsa alımları yap­tık ve yine arsa alımlarımız, arsa araştırmalarımızı yap­maya devam ediyoruz. Çün­kü İstanbul başta olmak üzere konuta olan ihtiyaç net bir şe­kilde görülüyor” dedi.

Olası bir depreme karşı da güçlü bir şekilde konut üret­meye devam etmeleri gerek­tiğinin altını çizen Yılmaz, “Bu anlamda önümüzdeki süreçte hem arsa alımları­mız, hem bu anlamda gayri­menkule olan yatırımlarımız devam edecek. Bunu bir ih­tiyaç olarak görüyoruz. Faiz­lerin geri gelmesiyle birlikte konuta olan ihtiyaç, güçlü bir şekilde konuta olan güvenle birlikte yükselecektir. O an­lamda bizim hazırlıklarımız devam ediyor. Kentsel dönü­şümde de benzer şekilde iş­birlikleri kurmaya özen gös­teriyoruz.” Emlak Konut olarak çok farklı alanlarda yaptıkları projeler olduğuna işaret eden Yılmaz, “İstanbul özelinde bakıldığında Arna­vutköy’de, Fikirtepe’de, Bü­yükdere Caddesi üzerinde gerçekleştirdiğimiz projele­rimiz var. Senofi de projele­rimizden bir tanesi” dedi. Yıl boyunca finansal büyüklük­ler kadar üretim ve satış per­formansına da odaklandık­larını belirten Yılmaz, “2025 yılı sonu itibarıyla aktif bü­yüklüğümüzü 245 milyar TL’ye, net kârımızı 12 milyar TL’ye, ön satış gelirlerimizi ise 77 milyar TL seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz” de­di. Yılmaz, ilk çeyrekte ula­şılan 3.004 bağımsız bölüm satışıyla yıllık 7 bin 522 he­definin yüzde 40’ına ulaştık­larını, ikinci çeyrek verile­riyle birlikte bu oranın yüzde 50’yi geçmesini öngördükle­rini ifade etti.

Deprem konutları 2025 sonunda teslim

Satış başarısının, yatırım­cı nezdinde duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğu­nu vurgulayan Yılmaz, üre­tim tarafında ise 29 ihalenin başarıyla sonuçlandırıldığı­nı, yeni arsa alımlarıyla top­lam portföyün 4 milyon met­rekareye ulaştığını kaydetti. Deprem konutlarına da deği­nen Yılmaz, “Yaklaşık 12 mil­yon metrekarelik alanda 83 bin 112 bağımsız bölümün in­şasına devam ediyoruz. Bu­gün itibarıyla yaklaşık 26 bin konutumuzu tamamladık ve teslim sürecini başlattık. He­defimiz, 2025 yılının sonuna kadar tüm konutları vatan­daşlarımıza teslim etmek” şeklinde konuştu.

Beşiktaş’ın Fulya arsası için çalışmalarımız sürüyor

Türkiye'nin farklı şehirlerinde arsa alımları olduğunu söyleyen Yasir Yılmaz, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz dönemde İzmir'de, Antalya'da, Aydın'da arsa alımlarımız olmuştu. Önümüzdeki dönemde yine hem kurumlarla yaptığımız bir takım işbirlikleri var ki bunları kamuyu aydınlatma platformuna açıklıyoruz. Beşiktaş'la, Trabzonspor'la da geçtiğimiz dönemde protokolleri imzaladık. Kurumların arsalarını değerlendirdiğimiz yerler var. Şu anda Beşiktaş'ta Fulya arsasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sadece futbol kulüpleri değil, tüzel kişiliği, kamuda karşılığı olan yapılarda işbirliklerimiz önümüzdeki dönemde güçlü bir şekilde devam edecek.”

Esenler’in kuzeyine 60 bin konutluk yeni bir kent

İstanbul’da Esenler'in kuzeyinde yeni bir şehir kurulması konusuna da değinen Yasir Yılmaz, kentsel dönüşüm kapsamında, yapımı devam eden, şu anda Esenler kuzey alanında projeleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Burayı hak sahiplerine, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile teslim edeceğiz. O bölgede 60 binin üzerinde konut aslında. Neredeyse yeni bir ilçe büyüklüğünde bir konut arzı, önümüzdeki dönemde orta vadede hayata geçiyor olacak.”

Metrekare fiyatları 285 bin TL’den başlıyor

Yiğit Group, DBH Group ve Kubba İnşaat ortaklığıyla hayata geçirilen Senfoni Etiler Projesi, 13.500 metrekarelik arsa üzerinde yükseliyor. Yatay mimariyle tasarlanan projede, 1+1’den 6+1’e kadar farklı tiplerde 205 konut ve 10 ticari ünite yer alıyor. Projede metrekare fiyatları 285 bin TL ile 400 bin TL arasında değişiyor. Bu kapsamda 1+1 daireler 28 milyon TL’den başlarken, büyükler de 180 milyon TL civarında.