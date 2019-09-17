Emlak Konut'tan 4,74 milyon liralık satın alma
Emlak Konut, Yalı Ataköy Projesi B2 Blok 22 No'lu apart üniteyi 4,74 milyon TL bedel üzerinden TOKİ'den satın aldı.
Emlak Konut, Yalı Ataköy Projesi B2 Blok 22 No'lu apart üniteyi 4,74 milyon TL bedel üzerinden TOKİ'den satın aldı.
Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Şirketimiz tarafından İstanbul, Bakırköy, Zeytinlik mahallesi Yalı Ataköy Projesi B2 Blok 22 No'lu apart ünite, KDV Hariç 4.739.600 TL (KDV Dahil 5.118.768 TL) bedel üzerinden T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığın' (TOKİ) dan satın alınmıştır."