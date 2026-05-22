Emlak Konut’tan 650 milyon dolarlık dev finansman hamlesi

Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracında önemli başarıya imza attı.

Şirketin 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsi gerçekleştirdiği sukuk ihracına 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep geldiği açıklandı.

İhraç büyüklüğü 650 milyon dolara ulaştı

Başlangıçta hedeflenen tutarın yaklaşık 3,8 katı talep toplanması üzerine ihraç büyüklüğü üst limit olan 650 milyon dolara yükseltildi. İşleme yaklaşık 100 uluslararası kurumsal yatırımcının katıldığı belirtildi.

Körfez ve İngiltere’den yoğun ilgi

Sukuk ihracında yatırımcı dağılımı dikkat çekti. Tahsisatın yüzde 49’u Körfez ve Orta Doğu bölgesine, yüzde 40’ı İngiltere’ye, yüzde 7’si Avrupa’ya gerçekleştirildi. Kalan bölümün ise Asya ve ABD offshore piyasalarındaki yatırımcılara dağıtıldığı açıklandı.

İşleme katılan yatırımcıların büyük bölümünü uluslararası fon yönetim şirketleri, bankalar, varlık yönetim kuruluşları oluşturdu.

Yüzde 7,75 getiri oranıyla tamamlandı

Sukuk ihracı yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlandı. Şirket yönetimi, güçlü yatırımcı talebinin maliyet optimizasyonunu desteklediğini ve uluslararası piyasalardaki kredibiliteyi artırdığını belirtti.

200 milyar TL’yi aşan aktif büyüklük

Şirketin net aktif değerinin 200 milyar TL’nin üzerine çıktığı açıklandı. Emlak Konut’un güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısıyla uluslararası yatırımcıların radarında yer almaya devam ettiği belirtildi.

Yeni kaynak büyük projelerde kullanılacak

Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan finansmanın yeni projeler, alternatif finansman kaynakları, uluslararası yatırımcı tabanının genişletilmesi için kullanılacağı ifade edildi.

Küresel finans devleri süreçte yer aldı

İşlemde dünyanın önde gelen finans kuruluşları görev aldı. Müşterek Küresel Koordinatörlük görevini HSBC Emirates NBD üstlendi.

Uluslararası finansman için kritik adım

Uzmanlara göre gerçekleştirilen sukuk ihracı, Türk şirketlerinin küresel sermaye piyasalarındaki görünürlüğü açısından önemli referans niteliği taşıyor.