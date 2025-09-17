Emlak sektöründen kredi faizlerinde indirim çağrısı

TCMB’nin 250 baz puanlık faiz indirimi sonrası emlak sektöründe konut kredisi faizlerinin düşmesi yönünde beklenti oluştu.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, konut kredisi faizlerinin yüksek seviyelerde kalmasının alım gücünü sınırladığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Merkez Bankası’nın faiz indirimi önemli ama bizim için esas olan konut kredisi faiz oranlarının belli bir seviyenin altına inmesidir. Eğer oranlar yüzde 1,50’nin üzerinde olursa vatandaşın ödemesi zorlaşıyor. Özel bankaların da kamu bankaları gibi geçici de olsa faizleri düşürmesi gerekiyor. Böylece daha fazla vatandaş ev sahibi olabilir.”

“Çift maaşlı memur bile zorlanıyor”

Taflan, mevcut faiz seviyelerinde çift maaşlı kamu çalışanlarının dahi konut kredilerini ödemekte güçlük çektiğine dikkat çekerek, “Vatandaşların sadece kredi ödemeleri yok; eğitim, sağlık ve temel ihtiyaçlar da var. Faiz oranlarının 1,50’nin altına inmesi gerekiyor” dedi.

Konut fiyatları yüksek, arz yetersiz

Emlak piyasasındaki fiyatlara ilişkin de konuşan Taflan, Trabzon’da 10-15 yaşındaki dairelerin 3-4 milyon TL civarında, yeni dairelerin ise 5 milyon TL’den başladığını söyledi. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde fiyatların çok daha yüksek olduğunu belirten Taflan, “Talep var ama arz yok. Yeni proje üretilmediği için fiyatlar yukarıda kalıyor. Bu koşullarda vatandaşın konut alması giderek zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.