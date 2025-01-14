Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı değerlendirdi: Site aidatlarına zam bekleniyor

Yeni yılla birlikte apartman aidatlarına gelecek zam oranı merak ediliyordu. Konuyla ilgili çeşitli tahminler yapılırken, bir tahmin de Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı'dan geldi.

Özelmacıklı, 2025 itibarıyla aidatların yüzde 40-45 oranında artış gösterebileceğini kaydetti. Özelmacıklı ayrıca, yeni asgari ücrete gelen zam, enflasyon oranı, enerji maliyetleri ve hizmet giderleri gibi faktörlerin aidat fiyatlarını doğrudan etkilediğini ifade etti.

2025 yılı için asgari ücret net 22 bin 104 TL olarak açıklanmıştı.

"Aidatların yüzde 65'i personel giderlerine ayrılıyor"

Mustafa Hakan Özelmacıklı, personel giderlerindeki artışın aidatlara yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Ülkemizdeki site türü yapıların sayısının hızla artması, ortak gider kalemlerinde önemli yükselişlere neden oluyor. Toplanan aidatların yaklaşık olarak yüzde 65'i personel giderlerine, yüzde 15'i enerji maliyetlerine, yüzde 20'si ise bakım, onarım ve temizlik malzemelerine ayrılıyor. Personel giderlerindeki artışın aidatlara yansımasının kaçınılmaz olduğunu ifade etmeliyiz."

"Kira tutarının yüzde 15'ini geçmemeli"

Özelmacıklı, aidat bedelinin kira tutarının yüzde 15'ini geçmemesi gerektiğine vurgu yaptı:

Bununla beraber aidatlar belirlenirken işletme projesi çerçevesinde arsa payı ve bağımsız bölüm sayısına göre belirleniyor. Özellikle bazı sitelerdeki yüksek aidatlar gerek kiracılar gerekse de malikler için büyük sıkıntılar oluşturuyor. Hatta henüz satılmayan daire veya işyerlerinin de maliyetleri oturanlara yansıtılabiliyor. Taammümlere göre aidat bedeli kira tutarının yüzde 15'ini geçmemeli."

"Fahiş artışlara dikkat"

Bu sene aidatların, yüzde 40 ile 45 oranında artış gösterebileceğini ifade eden Özelmacıklı, fahiş aidat artışlarına karşı da uyarılarda bulundu:

"Bu sene aidatların, yüzde 40 ile 45 oranında artış gösterebileceği değerlendiriyoruz. Yeni asgari ücret artışı, enflasyon oranı, enerji maliyetleri ve hizmet giderleri gibi faktörler, zam oranlarını şekillendiriyor.

Site aidatları, denk bütçe çerçevesinde yıllık İşletme Projesi kapsamında belirleniyor. Kat maliklerinin, kendilerine tebliğ edilen İşletme Projesi'ne 7 gün içerisinde itiraz hakkı bulunuyor. Toplu yapılarda bu hak, Temsilciler Kurulu üyelerine ait.

Genel kurul kararlarına karşı ise Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca 1 ay içinde dava açılabiliyor. Fahiş artışların önünü geçmek isteyen kat malikleri, kat mülkiyeti kanunu uyarınca olağanüstü genel kurullara katılarak toplantıları takip etmeli. Site sakinlerinin bu giderlere karşı bilinçli olmaları ve zamların gerekçelerini detaylı şekilde incelemeleri önemli."