Emlakjet: Gayrimenkulde Türkiye genelinde geri dönüş süreleri 17 yıldan 14'e düştü

Şirketten yapılan açıklamada yer verilen Geri Dönüş Endeksi'ne göre, gayrimenkulde Türkiye genelinde geri dönüş süreleri 17 yıldan 14'e düştü.

Geri dönüş sürelerindeki yaşanan kısalma, gayrimenkul yatırımlarını daha cazip hale getiriyor ve yatırımcıların kısa geri dönüş süreleri sayesinde daha hızlı ve verimli yatırımlar yapmasına fırsat sağlıyor. Türkiye genelinde gözlemlenen bu iyileşme, gayrimenkul sektörünün yatırımcılar için güvenilir ve kazançlı bir alternatif olmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de konut geri dönüş süreleri kasım itibarıyla geçen yıla göre belirgin bir şekilde kısaldı. En kısa geri dönüş süresine sahip büyükşehir, 12 yıl ile Ankara oldu. İstanbul'da bu süre 15 yıl olarak belirlenirken, İzmir'de 16 yıl olarak kaydedildi. Ankara'nın bu güçlü performansında, deprem sonrası şehre yönelik artan talebin önemli bir etkisi var. Artan talep, kira fiyatlarını yükseltirken, konut fiyatlarının aynı oranda artmaması bu sürecin hızlanmasına katkı sağlıyor. Bu gelişme, Ankara'yı yatırımcılar için daha cazip bir seçenek haline getiriyor.

Büyükşehirlerdeki bu değişim, stratejik bölgelerde hayata geçirilen altyapı yatırımları, konut fiyatlarının durağanlaşması ve kira gelirlerinde yaşanan artışın bir sonucu olarak öne çıkıyor. Kısa vadede yüksek kira geliri elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar için büyükşehirlerdeki bu dinamik, cazip fırsatlar sunuyor.

Büyükşehirlerdeki ilçelere yönelik yapılan analizler, yatırım fırsatlarını daha belirgin hale getiriyor. İstanbul'da geri dönüş süresi en kısa olan ilçeler arasında Beylikdüzü 11 yıl, Esenyurt 12 yıl ve Gaziosmanpaşa 13 yıl ile öne çıkıyor. Sarıyer ilçesinde geri dönüş süresi 22 yıl ile en yüksek seviyede bulunuyor.

Ankara'da geri dönüş süresi en kısa olan ilçeler, Çubuk, Mamak ve Polatlı ile 12 yıl olurken, en uzun süreye sahip ilçe Çankaya ile 15 yıl olarak kaydedildi. İzmir'de ise geri dönüş süresi en kısa olan ilçeler Aliağa 12 yıl, Konak 13 yıl ve Bergama 14 yıl olarak belirlendi. En uzun süre ise Çeşme ilçesinde 24 yıl olarak gözlemlendi.

Geri dönüş süresi en düşük il Niğde

Kasım ayında geri dönüş süresinin en düşük olduğu iller arasında Niğde, Ankara ve Mersin öne çıktı. Niğde'de geri dönüş süresi 8 yıla kadar düşerken, Ankara ve Mersin’de ise 12 yıl olarak ölçülüyor. Ankara'daki geri dönüş süresi, geçtiğimiz yıla göre yüzde 14 azalmış durumda. Geri dönüş süresinin en yüksek olduğu iller arasında Isparta, Burdur ve Antalya yer alıyor. Bu illerde geri dönüş süreleri sırasıyla 20 yıl, 20 yıl ve 19 yıl olarak gözlemleniyor.

Oda sayısına göre yapılan analizler, daire büyüklüğü arttıkça geri dönüş sürelerinin uzadığını ortaya koyuyor. 1+1 dairelerde geri dönüş süresi ortalama 13 yıl iken, 2+1 dairelerde bu süre 14 yıla, 3+1 dairelerde ise 16 yıla çıkıyor. Küçük metrekareli daireler, genellikle daha düşük maliyetli olup, kısa vadeli kira getirisi hedefleyen yatırımcılar için cazip seçenekler sunuyor. Bu tür daireler, yüksek kira getirisi sağlayabilen ve hızlı bir şekilde kiraya verilebilen mülkler olduğu için yatırımcılar için daha avantajlı hale geliyor.

"Pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için büyük bir fırsat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, genel olarak, gayrimenkul yatırımlarının geri dönüş süresinde olumlu bir tablo oluştuğunu ve Türkiye genelinde kira getirisi odaklı fırsatların arttığını belirtti.

İdikat, "Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki kısa geri dönüş süreleri, yatırımcıların odağını bu bölgelere çekiyor. Faiz oranlarının düşeceği beklentisi, kira gelirlerinde artış ve talebin sürekli yükselmesi gibi faktörler, gayrimenkul yatırımlarını hızlandıran temel unsurlar arasında yer alıyor. Geçmişte 20 yıl gibi uzun sürelerle geri dönüş sağlayan konutlar, şu an 15 yıl gibi daha kısa bir sürede geri dönüş sağlıyor. Bu durum, gayrimenkul sektöründe pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Kira gelirlerinin arttığı ve talebin sürekli yükseldiği ortamda, yatırımcıların daha verimli ve hızlı geri dönüş sağlayan yatırımlar yapma imkanını yakaladığına değinen İdikat, "Geri Dönüş Endeksi, gayrimenkul yatırımlarında rehberlik etmeye ve trendleri belirlemeye devam edecek. Yatırımcılar, artan kira getirisi ve kısa geri dönüş süresi ile potansiyel kazançlarını artırmak için bu fırsatları değerlendirmeye devam edecekler." açıklamalarında bulundu.