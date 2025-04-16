Emlakjet, mart ayına ait gayrimenkul piyasa raporunu açıkladı

Emlakjet, kullanıcı davranışları ve aylık verilere dayalı hazırladığı mart ayı gayrimenkul piyasa raporunu paylaştı.

Raporda, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki değişimler, kullanıcı anketi sonuçları ve sektöre ilişkin beklentiler yer aldı.

En yüksek fiyat artışı Adana'da

Açıklanan rapora göre, konut fiyatları bölgesel olarak farklılık gösterdi. Adana, yüzde 5 ile en yüksek fiyat artışının yaşandığı il oldu. Aydın ve Muğla’da ise fiyatlar yüzde 3 oranında yükseldi.

Söz konusu artışta sahil kentlerine yönelik yazlık konut talebinin etkili olduğu kaydedildi.

İstanbul ve Mersin'de fiyat artışı yüzde 2

İstanbul ve Mersin'de ise fiyat artışı yüzde 2 seviyesinde kaldı. Bu iki şehirde talep iç göç ve yatırımcı ilgisiyle şekilleniyor.

Ankara ve Konya'da yüzde 1'lik yükseliş gözlemlenirken, İzmir, Bursa ve Antalya'da fiyat değişimi olmadı.

Büyükşehirlerde fiyat artışı yavaşlarken, bazı bölgelerde konut talebi canlı kaldı.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, Ege ve Akdeniz kıyılarında hareketliliğin devam etmesi bekleniyor. Adana'da dikkati çeken yükseliş ise bölgesel projeler, iç göç ve yatırım ilgisinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Kullanıcıların yüzde 45'i satılık konut arıyor

Emlakjet'in mart ayı kullanıcı anketine göre, gayrimenkul arayışında olan katılımcıların büyük bölümü satılık konut arıyor. Yanıtlara göre, kullanıcıların yüzde 45'i satılık, yüzde 30'u ise kiralık konut arıyor.

Arsa veya tarla arayanların oranı yüzde 9 olurken, ticari mülk ya da iş yeri arayışı yüzde 3 seviyesinde kaldı. Katılımcıların yüzde 13'ü ise diğer gayrimenkul türlerini tercih ediyor.

En çok internet ilanları takip ediliyor

Ankete katılan kullanıcıların yüzde 70'i ilan sitelerini birincil arama kanalı olarak tercih ederken, yüzde 23'ü arama motoru kullandığını belirtti.

Sosyal medya platformları yüzde 3'lük bir pay alırken, kendi emlak ofisi aracılığıyla araştırma yapanların oranı yüzde 4 olarak ölçüldü.

Bu sonuçlar, dijital platformların gayrimenkul arayışında merkezi rol üstlendiğini ortaya koyarken, kullanıcıların güncel, erişilebilir ve filtrelenebilir bilgiye olan ihtiyacını da yansıtıyor.

Gayrimenkul sektöründeki dijital dönüşüm

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, sonuçların gayrimenkul sektöründeki dijital dönüşümün hızla arttığını gösterdiğini kaydetti:

"Emlakjet.com üzerinden gerçekleştirdiğimiz anket, platformumuzu ziyaret eden kullanıcıların büyük çoğunluğunun ilan sitelerini birincil araştırma kanalı olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Bu da gayrimenkul arayışında dijital platformlara duyulan güvenin altını çizerken, bizler için de kullanıcı deneyimini sürekli geliştirme sorumluluğunu beraberinde getiriyor.

Ayrıca, sonuçlar gayrimenkul sektöründeki dijital dönüşümün hızla arttığını ve kullanıcıların daha fazla dijital hizmet talep ettiğini gösteriyor. Bu da sektördeki tüm oyuncular için dijital çözümler geliştirmek adına büyük bir fırsat sunuyor."

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin konut satış rakamlarını bugün açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 795 oldu.