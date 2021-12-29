En yüksek konut aidatı İstanbul'da

2021 yılı Markalı Konut Projeleri Aidat Değerleri analiz sonuçlarına göre; İstanbul’da markalı konut projeleri aidat ortalamasının en yüksek olduğu ilçe 14.87 TL/m2 ile Şişli, Ankara’da 4.43 TL/m2 ile Çankaya, İzmir’de ise 8.04 TL/m2 ile Çeşme oldu.

Gayrimenkul sektörü ile ilgili kapsamlı ve güncel verilerle derinlikli analitik bilgiler sunan REIDIN, 2021 yılı Markalı Konut Projeleri Aidat Değerleri analizini tamamladı.

Aidat verilerinin 1540 markalı konut projesi üzerinden değerlendirildiği 2021 yılı sonuçlarına göre, en yüksek konut aidatına sahip proje İstanbul‘da bulunuyor.