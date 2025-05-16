Endesak Konut Değer Raporu'nu açıkladı: Konut satış fiyatları nisan ayında yüzde 24 arttı

Yapay zekâ ile gayrimenkul değeri hesaplayan Endeksa, Nisan 2025 Konut Değer Raporu'nu açıkladı.

Verilere göre, nisan ayında Türkiye genelinde satılık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 24, aylık bazda yüzde 1 artış gösterdi.

Enflasyon etkisi göz önüne alındığında fiyatlar bir yılda reel olarak yüzde 10, aylık bazda ise yüzde 1 düştü. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 32 bin 149 TL iken, ortalama konut fiyatı ise yaklaşık 4,2 milyon TL oldu. Konut yatırımının geri dönüş süresi 13 yıl olarak hesaplandı.

"En önemli artış kredili konut satışlarında"

Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, 2024 yılıyla karşılaştırıldığında en önemli artışın kredili konut satışlarında görüldüğünü ifade ederek, rapora ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Konut satış adetleri Nisan ayında geçen senenin aynı ayına göre yüzde 57 artarak 118 bin 359 oldu. Ocak-Nisan dönemine baktığımızda ise geçen seneye göre yüzde 28’lik bir artış görülüyor.

2024 yılı ile karşılaştırıldığında en önemli artışın kredili konut satışlarında olduğu görülüyor. Kredili satışlar geçen sene Ocak-Nisan döneminde toplam satışların yüzde 10’unu oluşturmuşken, bu sene yüzde 99 artış göstererek toplam satışların yüzde 15’ini oluşturdu. Dolayısıyla bu dönemde krediye erişimin kolaylaşmasının satış adetlerine olumlu yansıdığını söyleyebiliriz.

Konut satış fiyatlarının değer değişimlerine baktığımızda aylık yüzde 1-2 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Mart ayında yüzde 2 olan değer artışı Nisan ayında yüzde 1 olarak gerçekleşti. Nisan ayındaki yüzde 1’lik artışı, hem bayram nedeniyle yaşanan uzun tatil hem de faiz politikalarında yapılan değişikliklerle açıklayabiliriz.”

Ev almak için en uygun tarih hangisi?

Özellikle oturmak için ev almayı düşünenlerin beklememesi gerektiğini vurgulayan Öğüt, şu açıklamalarda bulundu:

“Konut üretimi talebi karşılamıyor, inşaat ve arsa maliyetleri artıyor. Bu yüzden bugün alınmayan ev yarın daha pahalı olabilir. Yatırım amaçlı alımlar için mevduat faizlerinin yüksek olması bir süre kararsızlık yaratabilir; ancak uzun vadede gayrimenkul istikrarlı bir getiri sunar.

Bu dönemde Endeksa gibi veri odaklı karar destek sistemleri daha da önem kazanıyor. Yatırımcıların, alım yapmadan önce kapsamlı analiz yapmalarını ve bölgenin potansiyelini incelemelerini öneriyoruz."

Yatırımcıya en fazla kazandıran iller açıklandı

Endeksa verilerine göre, mayıs ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yatırımcıya en çok kazandıran şehirler sırasıyla Diyarbakır, Çanakkale ve Manisa oldu.

Diyarbakır’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 61 artarken enflasyon etkisinden arındırıldığında artış oranı yüzde 17 olarak hesaplandı.

Diyarbakır’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 25 bin 769 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 4 milyon TL.

Çanakkale’de konut satış fiyatlarında nominal değer artışı yüzde 46, reel değer artışı ise yüzde 6 oldu. Bu ilde ortalama konut metrekare satış fiyatı 42 bin 785 TL, ortalama konut fiyatı ise 5 milyon TL. Manisa’da ise konut satış fiyatlarında nominal değer artışı yüzde 43 ilen reel değer artışı yüzde 3 seviyesinde. Manisa’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 28 bin 413 TL, ortalama konut fiyatı 3,5 milyon TL oldu.

Satılık konut fiyatlarının en az yükseldiği iller

En çok konut satışının olduğu ilk 30 içinde satılık konut fiyatlarının bir yılda en az yükseldiği iller ise sırasıyla Aydın, Hatay, Muğla ve Antalya oldu. Bu illerde konut satış fiyatının yıllık nominal değişim oranı yüzde 19 değerinde. Bu veri, konut satış değerlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 14 düştüğünü gösteriyor.

Endeksa uzmanlarına göre bu düşüş trendi, Aydın, Antalya ve Muğla’da konut fiyatlarının halihazırda yüksek olmasından; Hatay’da ise deprem etkisinden kaynaklanıyor.

Aydın’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 43 bin 563 TL, ortalama konut fiyatı 6 milyon TL. Hatay’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 23 bin 91 TL, ortalama konut fiyatı ise 3,5 milyon TL oldu. Muğla’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 69 bin 552 TL, ortalama konut fiyatı ise 9 milyon TL.

Antalya’da ise konut metrekare satış fiyatı 41 bin 623 TL, ortalama konut fiyatı 4,6 milyon TL oldu.

4 büyük şehir arasında Ankara fiyat artışında birinci

Türkiye’nin en büyük 4 ili arasında satılık konut fiyatlarının bir yılda en fazla yükseldiği il Ankara oldu. Ankara’da nominal fiyat artışı yaklaşık yüzde 32 olurken, reel bazda yüzde 4’lük bir düşüş yaşandı.

Başkentte konut metrekare fiyatı 28 bin 124 TL’ye, ortalama konut fiyatı ise 3,6 milyon TL’ye yükseldi.

İzmir’de fiyatlar nominal olarak yüzde 28 artarken enflasyon etkisinden arındırıldığında fiyatlarda yüzde 7 düşüş gözlendi. İzmir’de ortalama konut fiyatı 5,3 milyon TL, konut metrekare fiyatı ise 42 bin 278 TL oldu.

İstanbul’da satılık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 24 nominal artış gösterirken, reel olarak yüzde 10 geriledi.

Mega kentte ortalama konut metrekare fiyatı 48 bin 926 TL, ortalama konut fiyatı ise 5,6 milyon TL olarak kaydedildi. Antalya’da ise yıllık nominal değişim yüzde 19 olurken, reelde yüzde 14 düşüş yaşandı. Bu ilde ortalama metrekare fiyatı 41 bin 623 TL, ortalama satış fiyatı ise 4,6 milyon TL.

Türkiye genelinde kiralar reel olarak yüzde 1 düştü

Endeksa’nın güncel verilerine göre, Türkiye genelinde kiralık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 36 yükselirken, aylık bazda ise yüzde 2 artış gösterdi.

Enflasyon etkisinden arındırılmış verilere göre, kiralar bir yılda reel olarak yüzde 1 düşüş kaydetti, bir önceki aya göre ise sabit kaldı.

Türkiye genelinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 204 TL, ortalama kira ise 21.573 TL seviyesinde.