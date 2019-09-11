Euromoney Gayrimenkul Ödülleri’ni Cushman & Wakefield Türkiye kazandı

11 Eylül 2019

Cushman & Wakefield Türkiye, uluslararası pek çok firmanın derecelendirildiği ankette geçen sene olduğu gibi tüm kategoriler genelinde birincilik sırasını korurken, dört farklı dalda da birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

“Aracılık ve Danışmanlık (Kiralama/Satış)” kategorisindeki birinciliğini koruyan Cushman & Wakefield Türkiye, “Değerleme’’ ve “Araştırma” kategorilerinde ise ilk sıraya yükseldi.



Bu yıl 15’incisi düzenlenen ve Türkiye'de gayrimenkul sektörünün farklı alanlarında faaliyetlerini sürdüren şirketlerin geniş katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonucunu değerlendiren Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra Gönden şunları söyledi:



“Hizmet verdiğimiz müşterilerimize, gayrimenkul konusunda her zaman en iyi hizmeti sunmak ve bunu sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz. Bunu da hem kaliteden ödün vermeden hem de müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak gerçekleştiriyoruz. Uzman ekibimizle ortaya koyduğumuz tüm bu çaba aynı zamanda ülke ekonomisine katma değer sağlamaya yönelik. Emeklerimizin karşılılık görmesinden de büyük gurur duyuyoruz. Elde ettiğimiz bu liderliğe layık olmak ve pazardaki konumumuzu daha uzun yıllar korumak adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.”



Küresel sıralamanın zirvesindeki isim değişmedi



Euromoney ödüllerinde Cushman & Wakefield Türkiye’nin yanı sıra Cushman & Wakefield küresel anlamda da büyük bir başarı elde etti. Euromoney Real Estate Awards 2019’un küresel değerlendirmesinde de zirvedeki ismini güçlendiren Cushman & Wakefield; “Danışman” kategorisinde dünya birinciliğinin yanı sıra, “Değerleme” ve “Araştırma” kategorilerinde de geçen yıl olduğu gibi birincilik sırasında yer aldı.