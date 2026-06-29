Ev alacaklar dikkat! Taşınmaz satışlarında yeni dönem: Güvenli Ödeme Sistemi için tarih değişti

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Taşınmaz alım-satım işlemlerinde güvenliği artırmayı hedefleyen Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihi 1 Temmuz'dan 1 Ekim 2026'ya ertelendi. Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile diğer paydaşların teknik hazırlıkları tamamlayabilmesi amacıyla uygulama takviminde değişikliğe gitti.

Yeni sistem nasıl çalışacak?

Yeni uygulamayla birlikte konut, arsa ve diğer taşınmazların satış bedeli doğrudan satıcıya aktarılmayacak. Alıcının ödediği para, belirlenen bankalarda bloke edilecek ve tapu devri tamamlandıktan sonra tapu müdürlüğünün onayıyla otomatik olarak satıcının hesabına gönderilecek. Böylece para ve mülkiyet eş zamanlı olarak el değiştirecek.

Dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltacak

Bakanlık tarafından geliştirilen sistem; dolandırıcılık, sahtecilik, ödeme anlaşmazlıkları ve yüksek miktarda nakit taşıma riskini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Satışın herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde ise bloke edilen tutar güvenli şekilde ilgili tarafa iade edilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Sistemde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, belirlenen bankalarda hesap açacak ve kendilerine verilen referans numarasıyla e-Devlet üzerinden başvuruda bulunacak. Tapu işlemleri tamamlandıktan sonra ödeme otomatik olarak sonuçlandırılacak. Her işlem için belirli bir kullanım bedeli alınacak ve bu ücret satış bedelinden mahsup edilecek.

Kimler için zorunlu olacak?

1 Ekim 2026 itibarıyla Güvenli Ödeme Sistemi hem gerçek kişiler hem de şirketler gibi tüzel kişilerin gerçekleştireceği taşınmaz alım-satım işlemlerinde zorunlu hale gelecek. Uygulama, taşınmazı satan kişi ile satın alan tarafı kapsayacak.

Emlakçılar sistemde nasıl rol alacak?

Emlak danışmanları ödeme sürecinin doğrudan tarafı olmayacak. Ancak alıcı ve satıcıyı bir araya getirme, referans numarası oluşturulması ve sistemin kullanımı konusunda yönlendirici destek sağlayarak sürecin sağlıklı ilerlemesine katkıda bulunacak.