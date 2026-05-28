Ev alımlarının yüzde 28’i yabancılardan geldi

Portekiz’de gayrimenkul piyasası yabancı yatırımcıların yoğun ilgisiyle büyümeyi sürdürüyor. Ülkede yayımlanan yeni verilere göre 2025 yılında gerçekleştirilen konut satışlarının yüzde 28’i yabancı alıcılara yapıldı.

Uzmanlar, özellikle Avrupa’daki ekonomik belirsizlikler ve yaşam maliyetlerindeki artış nedeniyle birçok yatırımcının Portekiz’i güvenli liman olarak gördüğünü belirtiyor. Ülkenin iklimi, düşük suç oranı ve vergi avantajları da talebi artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

İngilizler ve Amerikalılar ilk sıralarda

Konut alımlarında İngiliz vatandaşlarının uzun yıllardır olduğu gibi yine üst sıralarda yer aldığı belirtilirken, son dönemde ABD vatandaşlarının ilgisinin de hızla arttığı ifade edildi.

Bunun yanında Fransızlar, Almanlar, Hollandalılar ve Brezilyalı yatırımcıların da Portekiz emlak piyasasında önemli pay sahibi olduğu kaydedildi. Özellikle emeklilik planı yapan Avrupalıların ülkeye yoğun ilgi gösterdiği vurgulandı.

En büyük talep Lizbon ve Algarve’de

Yabancı yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği bölgeler arasında başkent Lizbon, Porto ve turistik Algarve bölgesi öne çıktı. Deniz kıyısındaki lüks konutlar, kısa dönem kiralama potansiyeli yüksek daireler ve tatil evleri yoğun talep görüyor.

Uzmanlara göre yabancı alımlarındaki artış, bazı bölgelerde konut fiyatlarını yerel halk için ulaşılması zor seviyelere taşıdı. Son yıllarda Portekiz’de yaşanan kira ve konut krizinde yabancı yatırımcı etkisinin sık sık tartışma konusu olduğu belirtiliyor.

Hükümet baskıyı azaltmaya çalışıyor

Portekiz hükümeti son dönemde konut krizini hafifletmek amacıyla çeşitli düzenlemeler yaptı. “Golden Visa” programındaki bazı avantajlar sınırlandırılırken, kısa dönem turistik kiralamalara yönelik yeni kısıtlamalar gündeme geldi.

Buna rağmen uzmanlar, yabancı yatırımcı ilgisinin hâlâ güçlü olduğunu ve Portekiz’in Avrupa’nın en cazip gayrimenkul pazarlarından biri olmaya devam ettiğini belirtiyor. Özellikle uzaktan çalışan yüksek gelir grubunun ülkeye ilgisinin sürdüğü ifade ediliyor.