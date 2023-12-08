‘Ev satın alma talebi organik ancak fiyatla buluşamıyor, bu sebeple yatırım arsaya kayıyor’

Gaziantep’te iş dünyasının önde gelen isimlerinin de katılımı ile ilki düzenlenen Nef Yatırım Sohbetleri’nde konuşan Timur, “Arsa toplam gayrimenkul satışının yüzde 60'ı olmuş. Bu sene aşağı-yukarı 1 milyon 200 bin konut satışıyla tamamlanacak ve 1 milyon 400 bin seviyelerinde ise arsa satışı olacak.” dedi.

Nef’in de 2 sene önce bu durumu öngörerek enflasyon ortamında Nef Arsa'yı oluşturduklarını kaydetti. “Şu an yurt içinde yapıyoruz, ancak yurt dışında da Nef Arsa'yı yapacağız. Türkiye olmak üzere 6 ülkede yatırımlar yapıyoruz. Ama markalı arsayı ülkemizde geliştiren firma olduk ve çok da güzel bir ilgi var. İnsanlara ayrıca enflasyondan koruma olarak bir vesile de oluşturmuş olduk. Bunun daha sistemli daha denetlenebilir olması gerekiyor. İnşallah denetleme ve sistem konusunda gelişim kat edecek sektör, tüketiciler içinde daha güvenilir olacak." değerlendirmesinde bulundu.