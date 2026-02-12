Faiz düşüyor, tüketici ‘temkinli’ yaklaşıyor
Konut kredisi faizleri yaklaşık 1.5 yılda yıllık yüzde 45,1’den yüzde 35,9’a geriledi. Böylelikle 9,21 puan indirimle son 96 haftanın en düşük seviyesini gören konut kredilerinde tüketici daha temkinli hareket etti. Kredi hacmi son bir yılda yüzde 32 artarak ocak sonu itibarıyla 523,4 milyar liradan 691,38 milyar liraya ulaştı.
Hamide HANGÜL
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), 2026 yılının ilk toplantısında da faiz indirim adımına devam etmesini bankalar da kredi faizlerine yansıtmayı sürdürüyor. İki yıl öncesi aylık yüzde 3.50 – 6.99 arasında değişen 10 yıllık konut kredisi maliyeti, şu anda bazı bankalarda 2,49’a kadar indi.
Bu da 120 ay vadede 500 bin liralık bir kredi kullanımında aylık 13 bin 136 lira kredi ödemesi, yıllık yüzde 38 maliyet ve vade sonunda 1.6 milyon geri ödeme anlamına geliyor. Söz konusu oran, iki yıl önceki en düşük ortalama 3,50 oranından hesaplandığında, aylık kredi ödemeleri 17 bin 786 liraya ve toplam geri ödeme 2.1 milyon liraya geliyordu. Böylelikle faiz indirimlerinin devam etmesiyle iki yıl öncesine göre aylık ödemeler 4 bin 650 lira, vade sonunda toplam ödeme de 522 bin lira azalmış oluyor.
Son 96 haftanın en düşük seviyesi
TCMB, enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarını 22 Mart 2024’de yüzde 50’ye taşımış, sonrasında kademeli bir şekilde indirime giderek, bu yıl ocak ayında yüzde 37’ye çekmişti. Faizin yüzde 50’ye taşınmasının ardından en yüksek seviyeyi 5 Nisan 2024 haftasında yıllık ağırlıklı ortalama yüzde 45,14’le gören konut kredileri, 30 Ocak 2026 haftasında yüzde 35,93’e kadar geriledi. Böylelikle söz konusu dönemde 9,21 puan düştü ve son 96 haftanın en düşük seviyesini gördü. Faiz indirimlerine kredi cephesinde tüketici, temkinli yaklaştı.
Bir yılda toplamda yüzde 32 artış
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, tüketici kredileri 2.98 trilyon lirayı aşarken, söz konusu kredi kaleminde ihtiyaçtan sonra ikinci sırada gelen konut kredileri 691,38 milyar liraya ulaştı. Konut kredilerindeki hareket eğilimi, tüketicilerin temkinli gittiğine işaret ediyor. Buna göre, Aralık 2025 - Ocak 2026 dönemini kapsayan iki ayda, konut kredileri 28,6 milyar lira artış gösterdi. Bir önceki yılın, yani 2025 yılının aynı iki ayında söz konusu tutar 23,6 milyar lira artışla 523.4 milyar lirayı aşmıştı. Geçen yılın ocak ayı sonu ile bu yılın ocak sonu itibariyle toplam konut kredilerindeki artış yüzde 32 oldu.
Konut ruhsatında son sekiz yılın rekoru
Son yıllarda yavaşlayan yapı ruhsatları yeniden yükselişe geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025’in ilk dokuz ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı, 2024’ün aynı dönemine yüzde 38,6 artışla 754 bin 791’e çıktı. Böylelikle son 8 yılın rekoru kırıldı.
Söz konusu oran 2023 ve 2022’nin ilk dokuz ayına göre sırasıyla yüzde 34 ve yüzde 71,5 arttı. Ayrıca veriler, 2025’in ilk dokuz ayında alınan konut ruhsatlarının 2022, 2021, 2020, 2019 ve 2018 yıllarında, yılın tamamını geçtiğini gösterdi. Buna göre, 2022’de 722 bin, 2021’de 742 bin, 2020’de 564 bin, 2019’da 325 bin, 2018’de 687 bin ruhsat alındığı belirlendi. Söz konusu ruhsatlarda, 2017’de ise 1.4 milyona ulaşmıştı. Aynı yıl, konut kredisi faizleri yüzde 11-13 bandında hareket etmiş, en düşüş yüzde 11,9’u görmüştü.
Pandemi sürecinde tüm dünyayı etkileyen enflasyonla mücadele için bir dizi önlemler alan ekonomi yönetimi faiz artırımına gitmişti. Enflasyondaki düşüşle birlikte TCMB de 2024’ün son ayında başladığı faiz indirimine 2026’da da devam etti ve söz konusu oranı yüzde 50’li seviyelerden yüzde 37’ye çekti. İndirimlerin sürmesini bekleyen inşaat sektörü ise yüzde 25’in altında bir faiz oranının bekleyen konut talebini canlandıracağı görüşünde.