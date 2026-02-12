Faiz düşüyor, tüketici ‘temkinli’ yaklaşıyor

Hamide HANGÜL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), 2026 yılının ilk toplantısında da faiz indi­rim adımına devam etmesini bankalar da kredi faizlerine yansıtmayı sürdürüyor. İki yıl öncesi aylık yüzde 3.50 – 6.99 arasında değişen 10 yıllık ko­nut kredisi maliyeti, şu an­da bazı bankalarda 2,49’a ka­dar indi.

Bu da 120 ay vadede 500 bin liralık bir kredi kul­lanımında aylık 13 bin 136 li­ra kredi ödemesi, yıllık yüzde 38 maliyet ve vade sonunda 1.6 milyon geri ödeme anlamına geliyor. Söz ko­nusu oran, iki yıl önceki en dü­şük ortalama 3,50 oranın­dan hesap­landığın­da, aylık kredi ödemeleri 17 bin 786 li­raya ve toplam geri ödeme 2.1 milyon liraya geliyordu. Böyle­likle faiz indirimlerinin devam etmesiyle iki yıl öncesine göre aylık ödemeler 4 bin 650 lira, vade sonunda toplam ödeme de 522 bin lira azalmış oluyor.

Son 96 haftanın en düşük seviyesi

TCMB, enflasyonla müca­dele kapsamında faiz oran­larını 22 Mart 2024’de yüzde 50’ye taşımış, sonrasında ka­demeli bir şekilde indirime gi­derek, bu yıl ocak ayında yüz­de 37’ye çekmişti. Faizin yüzde 50’ye taşınmasının ardından en yüksek seviyeyi 5 Nisan 2024 haftasında yıllık ağırlıklı ortalama yüzde 45,14’le gören konut kredileri, 30 Ocak 2026 haftasında yüzde 35,93’e kadar geriledi. Böylelikle söz konu­su dönemde 9,21 puan düştü ve son 96 haftanın en düşük sevi­yesini gördü. Faiz indirimleri­ne kredi cephesinde tüketici, temkinli yaklaştı.

Bir yılda toplamda yüzde 32 artış

Bankacılık Düzenleme ve Denetle­me Kurumu (BDDK) ve­rilerine göre, tüketici kredile­ri 2.98 trilyon lirayı aşarken, söz konusu kredi kaleminde ihtiyaçtan sonra ikinci sırada gelen konut kredileri 691,38 milyar liraya ulaştı. Konut kre­dilerindeki hareket eğilimi, tüketicilerin temkinli gitti­ğine işaret ediyor. Buna göre, Aralık 2025 - Ocak 2026 döne­mini kapsayan iki ayda, konut kredileri 28,6 milyar lira artış gösterdi. Bir önceki yılın, yani 2025 yılının aynı iki ayında söz konusu tutar 23,6 milyar lira artışla 523.4 milyar lirayı aş­mıştı. Geçen yılın ocak ayı so­nu ile bu yılın ocak sonu itiba­riyle toplam konut kredilerin­deki artış yüzde 32 oldu.

Konut ruhsatında son sekiz yılın rekoru

Son yıllarda yavaşlayan yapı ruhsatları yeniden yükselişe geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025’in ilk dokuz ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı, 2024’ün aynı dönemine yüzde 38,6 artışla 754 bin 791’e çıktı. Böylelikle son 8 yılın rekoru kırıldı.

Söz konusu oran 2023 ve 2022’nin ilk dokuz ayına göre sırasıyla yüzde 34 ve yüzde 71,5 arttı. Ayrıca veriler, 2025’in ilk dokuz ayında alınan konut ruhsatlarının 2022, 2021, 2020, 2019 ve 2018 yıllarında, yılın tamamını geçtiğini gösterdi. Buna göre, 2022’de 722 bin, 2021’de 742 bin, 2020’de 564 bin, 2019’da 325 bin, 2018’de 687 bin ruhsat alındığı belirlendi. Söz konusu ruhsatlarda, 2017’de ise 1.4 milyona ulaşmıştı. Aynı yıl, konut kredisi faizleri yüzde 11-13 bandında hareket etmiş, en düşüş yüzde 11,9’u görmüştü.

Pandemi sürecinde tüm dünyayı etkileyen enflasyonla mücadele için bir dizi önlemler alan ekonomi yönetimi faiz artırımına gitmişti. Enflasyondaki düşüşle birlikte TCMB de 2024’ün son ayında başladığı faiz indirimine 2026’da da devam etti ve söz konusu oranı yüzde 50’li seviyelerden yüzde 37’ye çekti. İndirimlerin sürmesini bekleyen inşaat sektörü ise yüzde 25’in altında bir faiz oranının bekleyen konut talebini canlandıracağı görüşünde.