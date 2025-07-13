Faiz indirimi umudu konutta talebi harekete geçirdi

Faiz oranlarında indirime dair beklenti, hem ilk kez konut alacakları hem de yatırımcıları harekete geçirebilir. Sektör, son çeyrekte hızlanacak taleple birlikte stokları eritmeye hazırlanıyor.

Faizlerde yaşanacak bir indirim, hem ilk evini alacakları hem de yatırımcıları piyasaya çekebilir. İstanbul’da 400–700 bin arasında boş konut bulunduğu tahmin ediliyor; artan talebin bu stokları eritmesi ve arz-talep dengesini desteklemesi bekleniyor.

Firmalar 2026 stratejisini şekillendiriyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre son çeyrek, inşaat firmalarının yeni projeler planladığı ve mevcut stoklarını eritmeyi hedeflediği stratejik bir dönem. Sektör kaynakları, faizlerdeki gerileme ihtimalinin kampanyaları hızlandıracağını, stok konutların hareketleneceğini belirtiyor.

Yatırım fonu ve kısa vadeli mevduat stopajının yüzde 17,5’e çıkması, mevduatın cazibesini düşürdü. Sektör temsilcileri, bu düzenlemenin yatırımcıyı gayrimenkule yönlendirdiği görüşünde.

Önümüzdeki dönem

* Faiz indirimi senaryosu, yılın kalan aylarında kredi kampanyalarını tetikleyebilir.

* Hem talep artışı hem de fiyatların yukarı yönlü baskı görmesi bekleniyor.

* Sektör, 2025’i yüksek satış hacmiyle tamamlamayı hedefliyor.