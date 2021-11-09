Faizler düşünce ev fiyatları yükseldi

Leyla İLHAN

Yüksek kiralardan kurtulmak için düşük faizli kredilerden yararlanıp konut sahibi olmak isteyenler bankalara yöneldi. Ancak bu kez satılık konutların fiyatları bir hafta içinde yüzde 10-20 arasında arttı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, “20-25 yıllık binalarda hala cazip fiyatta evler var. 0-5 yaş arası evlerin fiyatları ise yüksek. 7-8 bin lira kira vermek istemeyenler 10 bin lira krediyi göze alıp ev almaya başladı” diye konuştu. Aşa, piyasadaki faiz düşüşünü değerlendirmek isteyen bazı ev sahiplerinin ise fiyatları yükseltmeye başladığına dikkat çekerek, “Faiz indirimiyle 700 bin TL’lik ev, 10 yıllık vadede vatandaşa 50 bin TL kredi kazancı sağlıyor. Ancak gayrimenkul sahibi evin fiyatını 100 bin lira artırınca, 50 bin TL avantaj ortadan kalktığı gibi 50 bin TL fazladan ödemek durumunda kalınıyor” dedi.

“Faizdeki avantajı ev sahipleri alıyor“

Faizdeki düşüşün piyasaya moral ve motivasyon anlamında olumlu katkı sağladığını anlatan Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan da, “Faiz indirimi ev sahibi olmak isteyenleri satış ofislerine ve emlak ofislerine çekmeye başladı. 10 yıl vadeli 500 bin TL kredi kullanan birisi, bu indirimle 20 bin TL kazanmış oluyor. Yani ödemelerine ayda ortalama 700-800 TL’lik bir etki sağlayacak. Faizlerin düşürülmesiyle ev sahipleri ve müteahhit grupları fiyatlarını yüzde 10-15 oranında artırmaya başladı. Bu artışa rağmen dövizde altında kazanan da bu fırsatı değerlendiriyor. Ayrıca yüksek kiradan kaçmak isteyenler de alıma geçiyor. Dolayısıyla bu sefer de faiz indiriminin getirdiği avantajı ev sahibi ya da proje sahipleri alıyor” dedi.

“İndirimin alıcı için anlamı kalmadı”

Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp de kamu bankalarının konut kredi faizlerini düşürdüğü anda ev fiyatlarının artışa geçtiğini ifade ederek, “Yüzde 10 ile 20 oranında artan ev fiyatları nedeniyle faiz indiriminin alıcı için bir anlamı kalmadı. Dövize bağlı inşaat maliyetleri devamlı yükseldiği için ev fiyatları önümüzdeki süreçte yüzde 3040 oranında artacak” ifadelerini kullandı.

Konut satışları şehir dışında yoğunlaşıyor

Konut kredilerindeki düşüşün konut satışlarına yansımaya başladığını söyleyen Zingat Ticari Direktörü Eser Karaismailoğlu, toplam taleplerin yüzde 75’inin kiralık, yüzde 25’i ise satılıkken, şu anda bu orannın yüzde 60 kiralık, yüzde 40 satılık olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, “Fiyatlar şehir merkezlerinde çok yüksek olunca, şehir dışına doğru alımlar artmaya başladı. Avrupa yakasında, Esenyurt, Bahçeşehir, Başakşehir, Avcılar, Anadolu yakasında ise Kartal, Kurtköy, Pendik Tuzla gibi bölgelere yoğun talep var” diye konuştu.

Yatırımcı konut alımına yöneldi

Piyasada hareketlilik yaşandığını ancak bunun düşürülen konut faizi kredisinden ziyade varlık korumadan kaynaklandığını aktaran tapu.com CEO’su Emre Erşahin, “Çünkü konut kredisi faizlerinde uzun vadede düşüş sağlansa da aylık ödemelerde sınırlı düşüş getirdi. Dolayısıyla faiz indiriminden kaynaklı konut satış artışı çok yüksek değil. Ancak bizim pazaryerimizde hareketlilik var. Çünkü konutun değer artışının yüzde 50-80 arasında olması yatırımcıyı gayrimenkul alımına yönlendirdi. Emlak piyasası yıl boyunca hareketliydi ve giderek talep artıyor” dedi. Üretici fiyat endeksinde düşüş gerçekleşmediği sürece, yeni konut üretiminin sınırlı kalacağını bu nedenle fiyat artışının süreceğini dile getiren Erşahin, konut kredileriyle alımın hızlanması için anlamlı düşüşün olması gerektiğini belirtti.