Faizler düşünce konut fiyatları yükselir mi? Üreticilerden fiyat tahmini geldi!

Yüksek kredi oranları ve mevduat faizi nedeniyle bu yıl konutta istenen talep koşulları ulşamadı. Yılbaşından beri miktarsal olarak yüzde 20 artan konut fiyatları, aynı dönemde yüzde 14'lük reel kayıp yaşadı. Buna karşın konut fiyarlarında son üç aydır yükseliş eğilimi mevcut.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), konut üreticileriyle yaptığı anketini yayınladı. Buna göre şirketlerin üçte biri üretimde artış bekliyor. Üreticilerin daha önce üretimde artış beklentisi bulunmuyordu.

KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, ilk iki çeyrekte üretim artışı beklentisinin bulunmadığını belirterek "Ama ağustos-eylül ayındaki gelişmelere paralel olarak yüzde 30'u üretimi artıracakları yönünde beyanda bulundular." dedi.

Ankete göre her 10 üreticiden 6'sı gelecek dönem fiyatlarda artış bekliyor.

Kumova bunun gerekçesini ise şöyle açıkladı: "Faizlerin önümüzdeki dönemde düşeceği, faizler düşünce konut fiyatlarının artacağı beklentisi var. O yüzden satışlar yükseldi.. Türkiye'nin ortalama yıllık 700 bin konut üretmesi gerek ama son birkaç yıldır 500 binlerin altında.