Faizler geriledi, konut yeniden yatırımcının radarında

Konut kredisi faizlerinin 28 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle talep arttı.

2025’in temmuz ayından itibaren ivme kazanan hareketlilik, yılın ikinci yarısında satış rakamlarına net biçimde yansıdı. Uzmanlara göre, uzun süredir yüksek faizler ve baskılanan fiyatlar nedeniyle durağan seyreden konut piyasası dip seviyeleri geride bıraktı.

Konut kredisi faizleri 28 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin haberine göre bankalar tarafından uygulanan ortalama konut kredisi faiz oranları yılın son çeyreğinde düşüşe geçti. Bazı bankalarda aylık faiz oranları yüzde 2,49 seviyesine kadar gerilerken, bu oran son 28 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Faizlerdeki gerileme, hem yatırım amaçlı hem de oturum amaçlı alıcıların piyasaya yeniden yönelmesini sağladı.

Merkez Bankası verileri, kasım, aralık ve ocak aylarında konut fiyatlarının yıllık bazda enflasyonun üzerine çıktığını gösterdi. Böylece yaklaşık iki yıldır süren reel değer kaybı sona ererken, konut yeniden yatırımcı açısından kazançlı bir enstrüman haline geldi.

“Konut piyasası yeniden güvenli liman konumunda”

Sektör temsilcileri, 2026 yılında konut fiyatlarında ve talepte artışın devam edeceği görüşünde. Alternatif yatırım araçlarının cazibesini kısmen yitirmesiyle birlikte konutun yeniden güvenli liman olarak öne çıktığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre, düzenli kira geliri ve değer artışı potansiyeli, konutu orta ve uzun vadede öne çıkarıyor. Bugün yapılan alımların önümüzdeki iki yıl içinde önemli avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.

Arz sorunu fiyat baskısını artırıyor

Öte yandan sektörde arz yönlü sorunlar devam ediyor. Artan inşaat maliyetleri, yüksek arsa fiyatları ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle yeni konut üretimi talebi karşılayacak düzeye ulaşamıyor. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Gayrimenkul danışmanları, son dönemde satış ofislerinde yoğunluk yaşandığını, özellikle bitmiş ve oturuma hazır projelere talebin hızla arttığını belirtiyor. Yatırımcılar ile oturum amaçlı alıcıların aynı dönemde piyasaya girmesi, hareketliliği daha da güçlendiriyor.

Uzmanlar, mevcut faiz ve arz koşulları dikkate alındığında konut fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da yukarı yönlü hareket edebileceğine işaret ederek, “Bugünkü fiyatların ilerleyen aylarda bulunmasının zorlaşabileceği” uyarısında bulunuyor.