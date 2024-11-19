Faruk Akbal: Yastık altı arsa stoku var
Konut fiyatlarının hızlı yükselişi, artan maliyetler, krediye erişim zorluğu ve yükselen faizler ev sahibi olmayı zorlaştırırken, erişilebilir konut için ilk adımı atan Fuzul Topraktan, aşamalı konut sistemiyle 3 yılda 10 bin konut üretip, 1,3 milyar euro yatırım yapacak.
Erişilebilir konut için arsa sahipliğinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, kendilerinin de arsa için çeşitli kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
2024 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve 2025 yılı hedeflerini açıklayan Faruk Akbal, bilinenin aksine piyasada yastık altı arsa stoku olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyük sanayi kuruluşlarının, köklü şirketlerin, GYO’ların ve holdinglerin varlıklarında ciddi miktarda arsa mevcut. Biz de bu kadar büyük bir arsa stoku olduğunu bilmiyorduk.
Burada mesele arsayı bulmak değil, üretime kazandıracak yöntemler bulmak. Türkiye’de uzun süredir kat karşılığı sistem dışında bir alternatif olmaması maliyetleri artırıp üretimi düşürdü. Üstelik üretilen konutlar da ihtiyacı olan kesime hitap etmiyor. Bu nedenle özel sektörün kamu ile güçlü bir iş birliği yapmaya ihtiyacı var.”
Her 3 ayda bir yeni şantiyeye başlıyoruz
Hedeflerinin 3 yılda 1,3 milyar euro yatırım yaparak 10 bin konut üretimine başlamak olduğunu söyleyen Akbal, şu bilgileri verdi: “Özellikle orta gelir grubunu ev sahibi yapma çalışmalarımız sırasında ortaya çıkan aşamalı konut sahibi olma modelimizi büyük ölçüde oturttuk. Arsa stokumuz artıyor, müşteri hacmimiz büyüyor; her 3 ayda bir yeni şantiyeye başlıyoruz, önümüzdeki dönemde bu süreyi 2 aya düşürerek daha hızlı ilerlemeyi planlıyoruz. Başlangıçta 5 yıllık bir hedef olarak belirlediğimiz 10 bin konut planımızı yoğun talepten dolayı 3 yıla çekmiş bulunuyoruz."
“Erişilebilir konut için finans şirketi kuracağız”
Konut kredisine alternatif oluşturmak üzere bir finansman şirketi kuracaklarını belirten Akbal, söz konusu şirkete yönelik detayları şöyle açıkladı: “Konut geliştirme sistemi aslında temelde bir finansal planlama işi. Konutun finansman sorununu çözemediğimiz sürece bizim vatandaşa konut aldırmamız mümkün değil. Konut geliştirme dediğimiz şey aslında bir inşaat mühendisliği değil bir finans mühendisliğidir.
Türkiye’nin ortak sorunlarından biri olan finansman konusunu çözmek amacıyla sadece konut finansmanı sağlayacak bir finans şirketi kuruyoruz. Bu sayede konut almak isteyen müşterilerimize finans kaynağı oluşturacağız. Ekiplerimiz çalışmalara başladı. Bunun için bir ekosistem oluşturuyoruz. Şu an çalıştığımız bazı bankalar var, sadece bize özgü, aşamalı konut mantığını kredilendirecek birtakım iş birliklerimiz bulunuyor.”