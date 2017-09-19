Fas’a 5 yılda 800 bin konut yapılacak
Fas’ın, gelecek 5 yıl içinde 800 bin konut inşa etmeyi planladığı bildirildi.
Ülkenin en büyük ticaret kenti Kazablanka’da düzenlenen El Umran Expo 2017 İnşaat Fuarı'nın açılışında konuşan Konut ve Şehircilik Bakanı Muhammed Nebil Bin Abdullah, Fas’ın artan konut ihtiyacını karşılamak üzere gelecek 5 yılda 800 bin konut inşa etmeyi planladıklarını belirtti.
Konut sektörünün hükümetin kamu politikasında önemli bir yer tuttuğunu belirten Abdullah, konut ihtiyacına yönelik projelere büyük önem verdiklerini kaydetti.
Konut ve Şehircilik Bakanlığının resmi verilerine göre, Fas’ta konut açığı 2 milyon düzeyinde.
Kaynak: AA