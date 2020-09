Fatih Çelik: Pandemi, doğal yaşama ilgiyi artırdı

22 Eylül 2020

Tüm dünyayı saran pandemi ile olumsuz yönde etkilenen turizm ve gayrimenkul sektörüne can suyu vermeyi planlayan gayrimenkul yatırımcısı, iş adamı Fatih Çelik, istihdam ve ekonomik kalkınma yaratma adına yatırımlarına 50 adet lüks villa projesi ile devam ediyor. Fatih Çelik “İlk etapta projemize 50 villa ile başladık, kısa bir sure içinde aynı lokasyonda 50 villa daha inşa edip 100 villalık dev bir doğal yaşam alanı oluşturacağız” dedi

“Akyaka Doğal Yaşam Villaları” projesinin hızla ilerlediğini ve pandemi koşullarına uygun yeni bir yaşam alanı tahsis etmek istediklerini belirten Çelik, Muğla Akyaka’da geliştirdiği çevreci projenin doğal yaşam içerisinde bulunan villaları, organik bahçeleri ve müstakil havuzları ile konforlu bir yaşam sunacağını belirtti.

“Ekolojik turizme ilgi artıyor”

Ekolojik turizmin Muğla genelinde turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda büyük önem arz ettiğini söyleyen Fatih Çelik “Tarım ve çeşitli endemik bitkilere, termal su kaynaklarına ve kültürel değerlere sahip olan Muğla ilimiz de, deniz, kum, güneş üçgenine sıkışmış turizme Alternatif turizm olarak ‘ekolojik turizm’ ön plana çıkıyor. Gün geçtikçe eko turizme olan talep artmakta, gelişmekte ve turizmdeki payı artıyor” dedi

“Proje ile doğal yaşamı hedefliyoruz”

İnsan, doğanın etkin bir parçasıdır ve kendi türünün içinde yaşadığı doğal ve kültürel sistemi olumlu yönde şekillendirme ve zenginleştirme kapasitesine sahip bir türdür diyen Gayrimenkul Yatırımcısı Fatih Çelik “Yaşamın olumlu yönde değiştirilmesi ve kalıcı yaşam döngülerinin oluşturulabilmesi ancak doğa ile uyumlu modellerle mümkündür. Projenin hedefi, bu bilinçten hareketle, doğa ile her türlü ilişkimizde doğal döngülere uygun, çevresel ve ekonomik olarak sürdürülebilir, her aşamasında bereketli ve çeşitli bir yaşamın oluşmasına imkân tanıyan modelleri, bağlı bulunduğu kültürel ve doğal ortamın şartlarına uygun şekilde kurmak ve görünür kılmaktır” diyor.

Göcek ve Dalaman’da projeler geliyor

“Akyaka Doğal Yaşam Villaları” 50 adet ultra lüks villa projesi 2021 yılında misafir kabul etmeye başlayacak. Bu luxury proje aynı zamanda tüm ailelere Covid-19’dan arınmış bir yaşam tarzı vaat ediyor. Proje Muğla’nın merkezi yerleriyle yakınlığı ile dikkat çekerken, Marmaris’e 32 km, Gökova’ya 11, Köyceğiz’e 30, Bodrum-Milas Havalimanı’na 60 km uzaklıkta yer alıyor.

İlk etapta projemize 50 villa ile başladıklarını belirten Fatih Çelik “Yoğun talepten ötürü Akyaka bölgesinde 50 villa daha inşa edip 100 villalık dev bir doğal yaşam alanı oluşturacağız. Göcek ve Dalaman’da da yeni projelerimiz üstünde çalışmalarımız devam ediyor, kısa bir sure içinde duyurusunu yapacağız” dedi

“Bahçenizde organik mevye sebze yetiştirebileceksiniz”

Çelik sözlerine şöyle devam etti: “Akyaka Doğal Yaşam Vilalları, yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerinde uzanan; çocuk oyun alanları, yürüyüş ve spor parkurları, piknik alanları, koku bahçeleri, organik sebze meyve yetiştirme alanı ve dinlenme alanlarıyla doğadan en verimli şekilde faydalanmanıza imkan sağlayacak. Projemiz kendi bahçesine sahip olmak, meyve-sebze yetiştirmek isteyenler için ideal bir proje. Projenin arazisinin eğimli yapısı sayesinde hiçbir villa, bir diğerinin önünü kapatmıyor. Böylece hem orman manzarası kesilmiyor hem de güneş ışığından olabildiğince faydalanılabiliyor.”

“Son çeyrekte toparlanma bekliyoruz”

İnşaat sektörünün 2020 yılını da değerlendiren Fatih Çelik, “Gayrimenkul sektörü Türkiye’de her zaman diğer yatırım araçlarından daha fazla kazandırmıştır. Döviz kurlarının yükselmesi devam etse de gayrimenkul yatırımcısının yüzü her zaman için gülmüştür. Türk halkı yatırım aracı olarak gayrimenkule her zaman güvenir. Pandemi nedeniyle birçok sektörde sıkıntılar yaşansa da verilen teşviklerle birlikte hızlı bir toparlanma olacağına inanıyorum. Ekibimiz ve iş ortaklarımız ile her türlü zorluğun üstesinden geliyoruz. 2020 yılının son çeyreğinde de başarılarımız artarak devam edecektir. Ayrıca, pandemi süreci destekleri kapsamında konut kredi faizlerinin düşürülmesi sektörümüze büyük ölçüde fayda sağladı. Türkiye’nin lokomotifi olan inşaat sektörünün ekonomimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.