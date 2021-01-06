Fikirtepe, 15 bin yeni konutla fiyatları aşağı çekecek

Birçok firma için acı tecrübelerin yaşandığı Fikirtepe’de dönüşümün tamamlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık 3 ila 4 yıl içinde bölgede 15 bin konut yapacak. 2021’in Şubat-Mart döneminde inşaatların başlaması beklenirken, yeni durumla birlikte bölgede bulunan 4 bin konut stoku yüzde 362 oranında artacak. Fikirtepe’de yapılacak konutlarla birlikte, 60 bin kişilik yeni nüfusun bölgeye gelmesi bekleniyor. Bu durumun ise hem bölgede hem de Anadolu Yakası’ndaki gayrimenkullerin kiralık ve satılık fiyatlarını frenlemesi öngörülüyor.

Ulaşım akslarının merkezinde

Fikirtepe’nin merkezi konumda, ana ulaşım akslarının, karayolu ve raylı sistemlerin merkezinde yer aldığını belirten Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği(- GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, bu nedenle birçok şirketi kendisine çektiğini kaydetti. “Ancak Fikirtepe’de proje geliştiren firmalar, satışlarını ya oldukça uzun sürelerde tamamlayabildiler ya da hâlâ satış yapmaya çalışıyorlar. Diğer bir deyişle, Fikirtepe, birçok gayrimenkulcü için ‘acı tecrübe’ oldu” diyen Özcan, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Fikirtepe kentsel dönüşüm sürecine, TOKİ ve Emlak Konut GYO eliyle dahil olması, yeni bir oyun planı ve kuralları olacağını gösteriyor. Sürecin tek merkezden, belli bir planlama ve denge politikasıyla yürütüleceği anlaşılıyor” dedi. Türkiye’de her yıl minimum 800 bin yeni konut inşaatına ihtiyaç duyulduğunu da aktaran Özcan, İstanbul özelinde de kiraların, konut satış fiyatlarının belli bir seviyede tutulabilmesi için Fikirtepe gibi bölgelerdeki atıl durumdaki arsaların değerlendirilmesi, kentin mekânsal ihtiyaçlarının giderilmesi için zorunlu olduğunu söyledi. Özcan, bu açıdan Fikirtepe’de tekrar inşaat faaliyetinin başlamasının, Anadolu Yakası’nda konut fiyatlarını, kiralarını düşürmese bile fiyatların, kiraların en azından belli bir seviyede tutulmasına fayda sağlayacağını tahmin ediyor.

Fikirtepe sınırlarını pozitif etkileyecek

Gaboras yetkililerine göre, yaklaşık 4 bin adet civarında konutun bulunduğu Fikirtepe’de, bakanlık 5 milyar TL’lik yatırımla 15 bin yeni konut yapacak. Bu sayede bölgedeki nüfus 11 bin 424’ten 60 bin kişi civarına çıkacak ve mevcut konut stoğu da yüzde 362 oranında artacak. Yetkililer ayrıca, eski yapıların tamamına yönelik dönüşümün tamamlanmasıyla Fikirtepe’nin çevre bölgelerini pozitif etkilemesinin de mümkün olabileceğini belirtiyor.

10 bin konut satışa çıkacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Fikirtepe’de yaklaşık 1,5 milyon m2’lik inşaat yapılacağını aktaran İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Dr. Ahmet Büyükduman ise, “Bölgede yaklaşık 15 bin yeni konut üretilecek. Konutların önemli bir kısmına önceki maliklerin yerleşeceğini düşünürsek satışa veya kiralamaya sunulacak konutların 10 bin adet civarında olabileceğini tahmin ediyoruz. Fikirtepe’de yeni konutların piyasaya çıkmasının 2-3 yıllık bir zaman dilimine yayılacağını tahmin ediyoruz. Bu varsayımlar altında Fikirtepe’nin yıllık konut arzına katkısı 3-4 bin adet civarında olabilecek” dedi. İstanbul genelinde yılda 100-110 bin yeni konut satıldığını dikkate aldığımızda Fikirtepe kaynaklı konut arzının bölgede ve Anadolu Yakasında konut fiyatları üzerinde sınırlı bir etkisi olacağını tahmin ediyoruz” açıklamasını yaptılar.