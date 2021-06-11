Fikirtepeliler tahliye için sözleşme bekliyor

Leyla İLHAN

Yıllardır dönüşemeyen Fikirtepe için geçen yıl Çevre Şehircilik Bakanlığı devreye girdi. 15 bin konutluk projeler için, 10 Mayıs’tan itibaren 1. Adada bin 300 yapıda 6 bin ev ve iş yerinden oluşan birimin tahliyesi için tebligatları göndermeye başladı. Tebligatla vatandaşa evlerini boşaltmaları için 150 günlük süre verilirken Fikirtepeliler, kendilerine nasıl bir daire verileceği, net emsal oranı, paylaşım oranları gibi haklarının ne olacağı konusunda henüz resmi bir sözleşme olmadığını öne sürerek evlerini boşaltmadı. Bölge halkı, evlerini boşaltmaya başlamak için kendilerine sözlü olarak sunulan vaatler için yazılı sözleşmelerin yapılmasını talep etti.

“Emsal projelerdeki haklar verilsin”

Bölgedeki sorunlar hakkında konuşan Fikirtepe Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Ahmet Gediz, 10 yıldır dönüşüm sorunu yaşayan bölge halkının artık konu hakkında çok fazla bilgi sahibi olduğunu belirterek, “Bakanlık 24 Kasım’da açıklama yaptığında olayın çözülecek olmasından dolayı ‘çok şükür’ diyerek mutlu olduk. Fakat sözleşme imzalamadan tebligatlar geldi. Bugüne kadar sözlü olarak anlaşma oranları yüzde 50 olarak ifade edildi. Bu sürecin bitmesi adına bu oranı kabul ettik. Ancak, hala yazılı olarak bildirim yapılmadı” dedi.

“Ek bedel çıkma riski var”

“Biz istiyoruz ki bize yazı verilsin, inşaat oranı, emsal oranı, kira bedeli şudur diye. Bunu yazılı olarak verdiklerinde sıkıntı kalmıyor” diyen Gediz, “O zaman şu an yaşadığımız belirsizlik ortadan kalkar. Çünkü şu an boşalttığımızda başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Bize yapacaklarıyla ilgili yazılı bir belge verdiklerinde bir ay içinde buraları boşaltırız” dedi. Bölgede tamamlanan 17 projedeki gibi hakların sunulması gerektiğini dile getiren Gediz, “Fikirtepe’deki evler kaçak ya da gecekondu değil. Bedeli ödenerek alınan tapulu mallar. Buna karşın 6306 yasanın 6a maddesine göre yapılması durumu da var. Eğer öyle olursa ek bir bedel ödeme durumumuz var” diye konuştu.

“6a maddesiyle dönüşüm doğru değil”

Mayıs ayındaki tebligatla tahliye taleplerinin 1. etaba gelmeye başladığını söyleyen ‘Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği (Fİ- KENTDER) Başkanı Yasin Bektaş, “Bakanlıkla yaptığımız görüşmede bize hak kayıplarının olmayacağı, sadece ufak oranlarda küçülmeler olacağı söylendi. Biz de ufak küçülmeleri sorun yapmayarak süreci kabul ettik” dedi. Ancak 7 Mayıs itibariyle tapularının hazineye devredildiğini, dolayısıyla eski sözleşmelerin feshedildiğini dile getiren Bektaş, “Bakanlıktan gelen tahliye yazısında dönüşümün 6306 sayılı yasanın 6a maddesine göre yapılacağı belirtiliyor. Halbuki bize yüzde 50 kat karşılığı dışında tüm haklarımızın korunacağı söylendi” dedi.

İnşaat maliyeti dışında alt yapı, idari binalar ve okullar gibi yapıların maliyetlerinin de kendilerine yansıtılacağının iddia edildiğini belirten Bektaş, “Bunu ödeme imkanımız yok. Dolayısıyla insanlar bu bedeli ödeyemediği taktirde ipotekli tapular verilecek ve bu bedel ödenmediği taktirde arsa bedeliyle bu konutu satılıp ilişiği kesilecek” diye konuştu.

Kira desteği de maliyetlere eklenecek

Kira desteğinin de yine maliyetlerinin içine ekleneceğini savunan Bektaş, “Konut sahibi kira desteğine başvurduğunda, buradaki binasının riskli olduğunu kabul etmiş oluyor. Halbuki zemini çok sağlam. O zaman hak iddia etmesi imkansız oluyor” dedi. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne yazılı olarak sorularını ilettiklerini kaydeden Bektaş, yazılı olarak bir açıklamanın sunulmasını beklediklerini, bunlar sunulmazsa ayrı bir sıkıntı oluşacağını dile getirdi. Bektaş, haklarının yazılı olarak koruma altına alınması sağlandıktan sonra 1 ay içinde bölgeyi boşaltacaklarını belirterek, sorunları çözülmediği takdirde Cumhurbaşkanına kadar ulaşmaya çalışacaklarını dile getirdi

Fikirtepeliler ne bekliyor?