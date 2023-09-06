‘Fındık sonrası’ modeliyle üreticiyi ‘ev’ sahibi yaptı

Hamide HANGÜL

Konut kredisine erişimin zorlaştığı son aylarda finansmanda farklı modelleri öne çıkmaya başladı. İstanbul, Bodrum ve Giresun’da proje çalışmaları sürdüren Önallar İnşaat, fındık diyarı şehirlerden Giresun’da geliştirdiği konutlarda, satış sözleşmelerine “Fındık sonrasını” da ekleyerek üreticiyi ev sahibi yapıyor.

Gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri, yatırımlarını ve hedeflerini konuştuğumuz Önallar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Önal, üreticiye kolaylık sağladıkları söz konusu ödeme yöntemini şöyle anlattı: “Bizde ‘Fındıktan sonra’ diye bir ödeme şekli var.

Örneğin konut değeri 1 milyon liraysa, yüzde 50’sini peşin ödüyor. Sonra konut alıcısı, ‘aylık 10 bin’, ‘20 bin öderim, fındıktan sonra da bir ara ödeme yaparız’ diyor. Ağustos sonu fındık biter, kurutulur, eylül-ekim gibi fındıkçılara satarlar. Ara ödeme de o satış sonrası gerçekleşir. Fındığı ara ödemeye sayıyoruz. Bunlar bizde var, fındık bir garanti gibi görülüyor. Projenin minimum yüzde 15-20’sinin satışı böyle gerçekleşir. Bu modele talep oldukça fazla. Biz bir anlamda kolaylık sağlıyoruz.”

9 projeye 600 milyon TL yatırım

Önallar İnşaat olarak şu anda İstanbul’da 1, Bodrum’da 2 ve Giresun’da 6 olmak üzere toplam 9 şantiyede çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Halil İbrahim Önal, söz konusu projelerin yatırım bedelinin yaklaşık 600 milyon TL olduğunu açıkladı. Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Giresun’daki Stadyum Cadde projemizin kaba inşaatı bitti, bir yılda tamamlayıp teslim edeceğiz, 90 dairelik bir proje. Diğer 3 tanesi bitme aşamasında, yıl başına kadar vereceğiz, diğerleri yeni. İstanbul ve Bodrum’daki projelerde çalışmalarımız devam ediyor.

Tüm bu projeler tamamlandığında, 530 konut, 105 ticari üniteyi arza kazandırmış olacağız.” İstanbul Tuzla’daki projelerine de yeni başladığını ve ön talep aldıklarını söyleyen Önal, projenin Adalar manzaralı olduğunu belirterek, başlangıç fiyatının 5 milyon ile 5.5 milyon TL aralığında olduğunu belirterek, “Ön cephedekiler de 6 milyon TL ile 15 milyon TL arasında. Yine burada firma bünyesinde 36 ay vadelendirme yapıyoruz” diye konuştu. Sektörde yaşanan konut kredisi sıkıntısına da değinen Önal, bu durumun sektörün daralmasına neden olduğunu, sıkıntıların aşılması için yıl başına doğu bir adım atılmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Kendilerinin de bankalarla garantörlük anlaşması için görüştüklerini, ancak maliyetin yüksek olduğunu, proje maliyetinin enflasyonla hesaplandığında 1,5 katı teminat mektubu istendiğine işaret eden Önal, “O nedenle biz de kendi bünyemizde 36 ay vadelendirme seçeneklerini değerlendiriyoruz. 60 ay seçeneğini de düşündük ancak maliyeti yüksek. Fakat bankalarda kredisi sıkıntısı devam ederse, bu seçeneğe de başvurabiliriz” diye konuştu.

New York’a ofis açacak

İstanbul, Bodrum ve Giresun’da gerçekleştirdikleri konut projelerine gurbetçilerden de yatırım çekmek istediklerini söyleyen Önal, bunun için yurt dışına açılacaklarını açıkladı. Belirledikleri ilk ülkenin ABD olduğunu söyleyen Önal, “ABD’nin New York şehrinde bir ofis açma planımız var. Orada satış ekibi kuracağız. Biz Bodrum, İstanbul ve Giresun’da inşaatlar yapıyoruz. Giresun’da AVM projesinde yapmayı planladığımız konutlar için de hazırlıklara başladık. Giresun’da satışların yüzde 50’si gurbetçilere gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Buradaki projelerimizle oradaki gurbetçi vatandaşlarımıza da ulaşarak, Türkiye’ye daha fazla yatırım çekmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Giresun’a Fişekhane modeli proje

Metropol yolunda ilerleyen Giresun’da ciddi bir alışveriş merkezi ihtiyacı olduğunu dile getiren Önal, şu anda küçük ölçekte yer alan AVM’lerin şehrin ihtiyacını karşılamaya yetmediğini söyledi. Önal, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: “İlk hedefimiz Giresun’da iyi bir alışveriş merkezi ve iyi markaların bulunduğu bir sosyal platform gerçekleştirmek. Bu yatırım için şehrin doğu yakasına yönelik bir düşüncemiz var. Yerel yönetimle de bunu görüşüyoruz. Aslında bir Fişekhane modeli çok uygun. 2024 yılı sonuna doğru planlıyoruz.”