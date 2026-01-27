Fırat Life Style Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Fırat: Talep yüksek erişilebilir konut üreteceğiz

Hamide HANGÜL

Türkiye’de artan konut ih­tiyacı için açıklanan 500 bin sosyal konut projesi­ne, milyonlarca başvuru gelir­ken, bu durum talebin büyüklü­ğünü de ortaya koydu. Erişilebi­lir konuta ciddi talep olduğunun altını çizen Fırat Life Style Yö­netim Kurulu Başkan Yardımcı­sı Bekir Fırat, firma olarak ken­di arsaları üzerinde, daha küçük metrekarelerde erişilebilir ko­nut geliştirmeyi planladıklarını açıkladı. En son açıklanan 500 bin sosyal konut projesine yoğun başvuru olduğunu anımsatan Fı­rat, ancak şartları taşıyan yakla­şık 5 milyon kişinin başvurduğu­na işaret ederek, şöyle devam et­ti: “Yani totalde 5 milyon kişilik bir potansiyel söz konusu. Biz de farklı farklı bölgelerde proje üre­tip, onların talepleri karşılamayı hedefliyoruz. Benzer bir planla özel sektör çalışanları için eri­şilebilir konut üretimi planlıyo­ruz. Tek başına yaşayan, hayata yeni atılmış bir insanın tek başı­na alabileceği konut üretmek he­defimiz. Kiranın bile yarı fiyatını neredeyse taksit ödeyebileceği bir sistemle. Burada da en büyük avantajımız arsalarımız. Kendi arsalarımız üzerinizde, daha kü­çük metrekarelerde konut proje geliştirmek avantaj sağlayacak.”

“Yatırımdan ziyade barınma amaçlı talep yoğun”

Türkiye’de ve yurt dışında ger­çekleştirdikleri projelerle bugü­ne kadar 32 bin bağımsız bölü­mü teslim ettiklerini açıklayan Fırat, 2026 hedeflerine yönelik düzenlediği basın toplantısında, konut ve ticari gayrimenkul ya­tırımlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışında üstlendikleri taah­hüt projeleriyle faaliyet alanları­nı genişletmeyi sürdürdüklerini, bugün itibarıyla 10 milyar doları aşan bir yatırım hacmine ulaş­tıklarını açıkladı. Toplantıda so­ruları da yanıtlayan Fırat, bir so­ru üzerine, küçük dairelerin yatı­rımı amorti etme süresinin daha kısa olduğuna işaret ederek, “Ko­nutta şu anda talep daha çok ba­rınma amaçlı. İnşaat maliyetleri, finansman maliyetleri olsun ya­tırımdı daha az tercih ediyor. Ba­rınma ihtiyacı için alımlar daha fazla şu anda” dedi.

Eş zamanlı 89 milyar TL’lik yatırım yolda

Şirket olarak bugüne kadar 48 projeyi tamamladıklarını, şu an­da 13 projede inşaat faaliyetle­rinin sürdüğünü söyleyen Fırat, “Bu yıl planlanmış 9 yeni proje­ye daha başlamayı planlıyoruz. Bu yeni dönemde yaklaşık 16 bin 600 bağımsız bölümün inşaatını eş zamanlı başlatmayı hedefliyo­ruz. Bu projelerin toplam yatırım büyüklüğü ise yaklaşık 89 milyar TL seviyesinde” diye konuştu.

Irak ve Özbekistan’da da projeler var

Konut ve ticari gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra büyük ölçekli taahhüt projeleriyle de faaliyet alanlarını genişlettikle­rini söyleyen Fırat, şu bilgileri verdi: “Irak Merkez Bankası’nın inşaatını ve Özbekistan’da Ba­ğımsızlık Anıtı gibi kamu niteli­ği yüksek projeleri hayata geçir­dik. Türkiye’de ise Hatay, Adıya­man ve İzmir’de deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarını ger­çekleştirdik. Bugüne kadar yak­laşık 9 bin 500 deprem konutu­nun inşaatını yaparken, 6 bin 500 konutu da teslim ettik. Ka­lan 3 bin konutun ise 2026 yılı­nın üçüncü çeyreğinde tamam­lanmasını planlıyoruz” diye ko­nuştu. Grup olarak, gayrimenkul portföyünün ana bölümünü oluşturan Natura Dünyasının, farklı gelir grupları ve yaşam beklentilerine hitap eden pro­jelerle öne çıktığına işaret eden Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim için önemli olan, insan­ların gerçekten yaşayacağı, uzun vadede sorun yaratmayacak projeler üretmek. Ölçekli üretim yapmamız sayesinde maliyetle­ri daha sağlıklı yönetiyor, verdi­ğimiz sözlerin arkasında duru­yoruz. Bu yaklaşım, yatırımcıla­rın tekrar tercih etmesinde en önemli etken.”

“Alım için en ideal dönem”

Konutta alım fırsatı olup olmadığı üzerine Fırat, şöyle devam etti: “Maliyetler arttı, ancak konut üreticilerinin aynı şekilde fiyata yansıtma şansı daha az oluyor. O nedenle şu anda fiyatlar daha durgun. Bu bakımdan bu dönemde konut alımı daha avantajlı olabilir. Alım için ideal bir dönem.”