Fırat Life Style Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Fırat: Talep yüksek erişilebilir konut üreteceğiz
Erişilebilir konuta ciddi talep olduğunu söyleyen Fırat Life Style Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Fırat, burada yaklaşık 5 milyon potansiyelin bulunduğunu, 9 yeni projeye eş zamanlı başlayacaklarını belirtti.
Hamide HANGÜL
Türkiye’de artan konut ihtiyacı için açıklanan 500 bin sosyal konut projesine, milyonlarca başvuru gelirken, bu durum talebin büyüklüğünü de ortaya koydu. Erişilebilir konuta ciddi talep olduğunun altını çizen Fırat Life Style Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Fırat, firma olarak kendi arsaları üzerinde, daha küçük metrekarelerde erişilebilir konut geliştirmeyi planladıklarını açıkladı. En son açıklanan 500 bin sosyal konut projesine yoğun başvuru olduğunu anımsatan Fırat, ancak şartları taşıyan yaklaşık 5 milyon kişinin başvurduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: “Yani totalde 5 milyon kişilik bir potansiyel söz konusu. Biz de farklı farklı bölgelerde proje üretip, onların talepleri karşılamayı hedefliyoruz. Benzer bir planla özel sektör çalışanları için erişilebilir konut üretimi planlıyoruz. Tek başına yaşayan, hayata yeni atılmış bir insanın tek başına alabileceği konut üretmek hedefimiz. Kiranın bile yarı fiyatını neredeyse taksit ödeyebileceği bir sistemle. Burada da en büyük avantajımız arsalarımız. Kendi arsalarımız üzerinizde, daha küçük metrekarelerde konut proje geliştirmek avantaj sağlayacak.”
“Yatırımdan ziyade barınma amaçlı talep yoğun”
Türkiye’de ve yurt dışında gerçekleştirdikleri projelerle bugüne kadar 32 bin bağımsız bölümü teslim ettiklerini açıklayan Fırat, 2026 hedeflerine yönelik düzenlediği basın toplantısında, konut ve ticari gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışında üstlendikleri taahhüt projeleriyle faaliyet alanlarını genişletmeyi sürdürdüklerini, bugün itibarıyla 10 milyar doları aşan bir yatırım hacmine ulaştıklarını açıkladı. Toplantıda soruları da yanıtlayan Fırat, bir soru üzerine, küçük dairelerin yatırımı amorti etme süresinin daha kısa olduğuna işaret ederek, “Konutta şu anda talep daha çok barınma amaçlı. İnşaat maliyetleri, finansman maliyetleri olsun yatırımdı daha az tercih ediyor. Barınma ihtiyacı için alımlar daha fazla şu anda” dedi.
Eş zamanlı 89 milyar TL’lik yatırım yolda
Şirket olarak bugüne kadar 48 projeyi tamamladıklarını, şu anda 13 projede inşaat faaliyetlerinin sürdüğünü söyleyen Fırat, “Bu yıl planlanmış 9 yeni projeye daha başlamayı planlıyoruz. Bu yeni dönemde yaklaşık 16 bin 600 bağımsız bölümün inşaatını eş zamanlı başlatmayı hedefliyoruz. Bu projelerin toplam yatırım büyüklüğü ise yaklaşık 89 milyar TL seviyesinde” diye konuştu.
Irak ve Özbekistan’da da projeler var
Konut ve ticari gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra büyük ölçekli taahhüt projeleriyle de faaliyet alanlarını genişlettiklerini söyleyen Fırat, şu bilgileri verdi: “Irak Merkez Bankası’nın inşaatını ve Özbekistan’da Bağımsızlık Anıtı gibi kamu niteliği yüksek projeleri hayata geçirdik. Türkiye’de ise Hatay, Adıyaman ve İzmir’de deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarını gerçekleştirdik. Bugüne kadar yaklaşık 9 bin 500 deprem konutunun inşaatını yaparken, 6 bin 500 konutu da teslim ettik. Kalan 3 bin konutun ise 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanmasını planlıyoruz” diye konuştu. Grup olarak, gayrimenkul portföyünün ana bölümünü oluşturan Natura Dünyasının, farklı gelir grupları ve yaşam beklentilerine hitap eden projelerle öne çıktığına işaret eden Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim için önemli olan, insanların gerçekten yaşayacağı, uzun vadede sorun yaratmayacak projeler üretmek. Ölçekli üretim yapmamız sayesinde maliyetleri daha sağlıklı yönetiyor, verdiğimiz sözlerin arkasında duruyoruz. Bu yaklaşım, yatırımcıların tekrar tercih etmesinde en önemli etken.”
“Alım için en ideal dönem”
Konutta alım fırsatı olup olmadığı üzerine Fırat, şöyle devam etti: “Maliyetler arttı, ancak konut üreticilerinin aynı şekilde fiyata yansıtma şansı daha az oluyor. O nedenle şu anda fiyatlar daha durgun. Bu bakımdan bu dönemde konut alımı daha avantajlı olabilir. Alım için ideal bir dönem.”