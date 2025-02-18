Fiyatlar geriledi, gayrimenkul satışında rekor geldi! Uzmanlar nedenleri tek tek sıraladı

Konut, arsa, tarla, işyeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları geçen ay 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 20,2 artarak 238 bin 938'e ulaştı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak verisi olarak kayıtlara geçti.

Satışların 112 bin 173'ünü konutlar, 126 bin 765'ini ise arsa, tarla ve ticari taşınmaz gibi konut dışı gayrimenkuller oluşturdu. Toplam satışların yüzde 47'si konutlardan, yüzde 53'ü ise büyük çoğunluğu arsa ve tarla olmak üzere konut dışı gayrimenkullerde oluştu.

Yıl yıl ocak ayı gayrimenkul satışları şöyle: 2025 (238.938), 2024 (198.725), 2023 (235.901), 2022 (187.997), 2021 (159.244), 2020 (209.224).

İkinci el satışları neden yükseldi?

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Serkan Şahin, konut tarafında önemli canlılık gördüklerini belirterek, kredili satışlardaki artışın da dikkat çektiğini söyledi.

Geçen yılın ikinci yarısında başlayan artış trendinin 2025'in ilk ayında da devam ettiğini dile getiren Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle ikinci el gayrimenkul satışlarında canlılık ve artış söz konusu. Bunun nedeni, konutlarda artan inşaat maliyetinin yatırımcılar ve gelir amacıyla gayrimenkul almak isteyenler için bir fırsat olarak görülüyor. Son dönemde konut fiyatlarının reel olarak düşmesinin yanı sıra amortisman sürelerinin önemli derecede gerilemesi de konut satışlarını canlandırıyor. Ocakta ipotekli satışlardaki artış vatandaşın bu fırsatı değerlendirdiğini gösteriyor."

Şahin, gayrimenkul piyasasındaki canlılığın ilk çeyrekte devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

'Mevduattan çıkan para konuta gitti'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, şu yorumu yaptı: "Faiz indirimleri olacağını düşünen birçok kişi mevduattan çıkış yapıp konuta yöneliyor. Altında ciddi kazançlı çıkan yatırımcıların da yönünün gayrimenkul olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte ihtiyacı olup alımını erteleyenlerin de hareketini hızlandırdığını görüyoruz. Konutlarda fiyat artışına yönelik ciddi beklenti var."

Akdoğan, geçen yıl arsa ve tarla satışlarında gerileme yaşandığını anımsatarak, konut dışı gayrimenkulün de bu yıl popülerliğini koruyacağını bildirdi.

Tahminini açıkladı

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, yıl sonunda konut satışlarının 1,6 milyonu, toplam gayrimenkul satışlarının ise 3,1 milyonu geçmesinin sürpriz olmayacağını sözlerine ekledi.