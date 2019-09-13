Florya gidebilir, Riva projesi için görüşmeler sürüyor

Leyla İLHAN

Emlak Konut, bugün yaptığı açıklamada Galatasaray mülkiyetinde bulunan Riva ve Florya'daki taşınmazlara yönelik protokol için fesih sürecinin başladığını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Riva ve Florya'daki taşınmazlar üzerinde proje geliştirmek amacıyla taraflar arasında 2016'da imzalanan protokollerin feshi sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

"Florya iptal olsun, Riva devam etsin"

Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya karşın, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sözleşmenin tamamen fesih edilmesini değil, revize edilmesini talep ettiğini açıklamıştı.



Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Galatasaray Divan Kurulu toplantısında bu konu hakkında bilgi veren Cengiz, Emlak Konut tarafı ile görüştüklerini belirterek, "Biz Florya'da kalalım, Galatasaray'dan kuruş para çıkmayacak şekilde sözleşmeyi sadece Riva üzerinden revize edelim dedik. Bu konuda sözlü mutabakat yaptık ve görüşmeler devam ediyor." dedi.

Riva'da 509 villa satışa çıkmıştı

Emlak Konut'un yaptığı ihalede 1.5 yıl önce Riva arazisini ikinci sıradan alan Yılmaz inşaat, bölgede Düşler Vadisi adıyla 1500 villadan oluşan projenin inşaatına başladı. Etaplar halinde ilerleyen projede ilk etaptan 509 konut satışa çıkmıştı. Tüm etapların ise 6 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.