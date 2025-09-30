Folkart 'villa imarlı arsa' satışına başlıyor, ilk proje Dikili'de

Gayrimenkul sektörünün önde gelen markalarından Folkart, yeni bir iş modeli geliştirerek villa imarlı arsaları satışa çıkarıyor.

“Folkart Arsa” markasıyla hayata geçen proje, tüketicilere hem yatırım fırsatı hem de kendi yaşam alanlarını oluşturma imkânı sunuyor. Arsa sahipleri, Folkart’ın hazırladığı mimari projeler doğrultusunda çelik ya da betonarme villa yaptırabilecek veya kendi hayallerindeki konutu inşa edebilecek. Süreç, güvenilirlik ve kaliteyi sağlamak için Folkart’ın denetiminde ilerleyecek.

Doğayla iç içe

İlk proje, Dikili Çandarlı’da başlıyor. Denize yakın konumu, doğayla iç içe yapısı, mavi bayraklı plajlara olan yakınlığı ve Kaz Dağları’ndan gelen temiz hava koridoruyla dikkat çeken bölgede villa imarlı bağımsız parseller satışa sunuluyor. Arsaların tapuları satış sırasında hemen teslim edilecek.

2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleri

Folkart ayrıca farklı ihtiyaçlara yanıt vermek için 2+1, 3+1 ve 4+1 seçeneklerinden oluşan örnek villalar hazırlayacak. Böylece tüketiciler projeyi yerinde görerek karar verme fırsatı bulacak. İsteyen yatırımcılar sadece arsa alarak geleceğe yönelik bir yatırım yapabilecek, isteyenler ise hem arsa hem de villa sahibi olabilecek.

Güven, vizyon, gelecek

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “20 yıldır binlerce aileye modern yaşam alanları sunduk, bulunduğumuz bölgelerin çehresini değiştirdik. Şimdi arsa sektörüne girerek insanların önce arsa, ardından hayallerindeki konuta sahip olmalarını sağlayacağız. Folkart Arsa, yalnızca bir yatırım değil; güven, vizyon ve gelecek demek” dedi.

Şeffaf ve güvenilir sistem

Yeni modelin en önemli özelliği, şeffaf ve güvenilir bir sistem üzerine kurulmuş olması. Hukuki hiçbir sorun içermeyen arsalar, yatırımcılara gönül rahatlığıyla tapu sahibi olma imkânı sağlıyor. Folkart, anlaşmalı tecrübeli firmalarla çalışarak inşaat sürecinde de destek sunacak.