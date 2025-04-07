Fuzul Topraktan, orta gelirli aileler için villa dönemi başlatıyor

Konuta erişim sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla ‘’Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’’ni geliştiren Fuzul Topraktan, orta gelirli aileler için topraktan villa dönemini başlatıyor.

Ispartakule, Başakşehir ve Arnavutköy’de ilk kez topraktan villa projesini başlatmayı planlayan Fuzul Topraktan, erişilebilir fiyatlarla sınırlı sayıda müşterisine topraktan villa sahibi olma fırsatı sunacak. Topraktan villa projeleriyle yatırımcılarına yalnızca bir ev değil, aynı zamanda müstakil bir yaşam sunmayı amaçlayan Fuzul Topraktan, İstanbul’daki topraktan villa projelerini yakında satışa çıkaracak.

3 yılda 400’ün üzerinde villa topraktan satışa sunulacak

Fuzul Topraktan, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde önümüzdeki 3 yıl içinde 400’ün üzerinde villayı topraktan satışa sunmayı hedefliyor. Sektördeki villa anlayışına köklü bir değişiklik kazandıracak bu proje aynı zamanda villa sahibi olmayı da hayalden gerçeğe dönüştürecek.