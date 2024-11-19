Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı: Faruk Akbal: Yastık altı arsa stoku var

Erişi­lebilir konut için arsa sahip­liğinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Fuzul Toprak­tan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, kendilerinin de arsa için çeşitli kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirdik­lerini söyledi.

2024 yılına iliş­kin değerlendirmelerde bulu­nan ve 2025 yılı hedeflerini açıklayan Faruk Akbal, bili­nenin aksine piyasada yastık altı arsa stoku olduğuna dik­kat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyük sanayi ku­ruluşlarının, köklü şirketle­rin, GYO’ların ve holdinglerin varlıklarında ciddi miktarda arsa mevcut. Biz de bu kadar büyük bir arsa stoku olduğu­nu bilmiyorduk.

Burada me­sele arsayı bulmak değil, üre­time kazandıracak yöntemler bulmak. Türkiye’de uzun sü­redir kat karşılığı sistem dı­şında bir alternatif olmama­sı maliyetleri artırıp üretimi düşürdü. Üstelik üretilen ko­nutlar da ihtiyacı olan kesi­me hitap etmiyor. Bu nedenle özel sektörün kamu ile güçlü bir iş birliği yapmaya ihtiya­cı var.”

Her 3 ayda bir yeni şantiyeye başlıyoruz

Hedeflerinin 3 yılda 1,3 milyar euro yatırım yaparak 10 bin konut üretimine baş­lamak olduğunu söyleyen Ak­bal, şu bilgileri verdi: “Özel­likle orta gelir grubunu ev sa­hibi yapma çalışmalarımız sırasında ortaya çıkan aşa­malı konut sahibi olma mode­limizi büyük ölçüde oturttuk. Arsa stokumuz artıyor, müş­teri hacmimiz büyüyor; her 3 ayda bir yeni şantiyeye baş­lıyoruz, önümüzdeki dönem­de bu süreyi 2 aya düşürerek daha hızlı ilerlemeyi planlı­yoruz. Başlangıçta 5 yıllık bir hedef olarak belirlediğimiz 10 bin konut planımızı yoğun talepten dolayı 3 yıla çekmiş bulunuyoruz."

“Erişilebilir konut için finans şirketi kuracağız”

Konut kredisine alternatif oluşturmak üzere bir finansman şirketi kuracaklarını belirten Akbal, söz konusu şirkete yönelik detayları şöyle açıkladı: “Konut geliştirme sistemi aslında temelde bir finansal planlama işi. Konutun finansman sorununu çözemediğimiz sürece bizim vatandaşa konut aldırmamız mümkün değil. Konut geliştirme dediğimiz şey aslında bir inşaat mühendisliği değil bir finans mühendisliğidir.

Türkiye’nin ortak sorunlarından biri olan finansman konusunu çözmek amacıyla sadece konut finansmanı sağlayacak bir finans şirketi kuruyoruz. Bu sayede konut almak isteyen müşterilerimize finans kaynağı oluşturacağız. Ekiplerimiz çalışmalara başladı. Bunun için bir ekosistem oluşturuyoruz. Şu an çalıştığımız bazı bankalar var, sadece bize özgü, aşamalı konut mantığını kredilendirecek birtakım iş birliklerimiz bulunuyor.”