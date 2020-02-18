Fuzul Yapı, Başakşehir'de 10. projeye başlıyor

18 Şubat 2020

Fuzul Holding iştiraklerinden Fuzul Yapı ve Fuzul Gayrimenkul, Emlak Konut GYO tarafından yapılan İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. etap ihalesini kazandı.

Emlak Konut GYO ile sözleşme imzalayan Fuzul Yapı & Fuzul Gayrimenkul'ün üstleneceği projenin arazi büyüklüğü 48 bin 674 metrekare olurken, haziran ayında faaliyete geçmesi beklenen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanı başında inşa edilecek projenin toplam inşaat alanı ise yaklaşık 121 bin metrekare olarak belinlendi. Projede yaklaşık 10 bin metrekarelik park alanı yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, yeni projeleriyle yine ilklere imza atacaklarını ve yine yatırımcılara kazandıracaklarını belirterek, "Bugüne kadar 7 binin üzerinde konut ve ticari ünite geliştirdik. Bu projemizle hem İstanbul'umuza hem de Başakşehir'imize değer katmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Fuzul Yapı, bugüne kadar Başakşehir'de Bizimevler, Kent Neriva, Kent Ariva, Kent Evila, Olimpa AVM, Olimpa Park Plus, Vadiyaka, 3. İstanbul Başakşehir ve Başakcity projelerini hayata geçirdi.