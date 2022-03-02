GABORAS, 1,35 milyar lira değerinde gayrimenkulü satışa çıkardı

Kullanıcılara dijital ortamda mülk sergileme, analiz yapma, uçtan uca alım-satım, kiralama ve kiraya verme işlemlerinin yanı sıra aynı zamanda ihaleler ile teklif ve taleplerin yönetildiği bir online pazar yerinden yararlanma imkanı sunan GABORAS Gayrimenkul Ticaret Platformu; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Antalya, Kocaeli, Erzurum ve Ardahan gibi farklı şehirlerde dükkan, mesken, büro ve daire olmak üzere farklı segmentlerde yer alan ve toplam değeri 1 milyar 350 milyon TL'yi bulan 103 gayrimenkulün web sitesi üzerinde açık artırma usulüyle satışa çıkardı.

GABORAS'ın yürüttüğü ihaleler, online teklif alımı ile gerçekleştiriliyor ve tüm usulleri sağlayarak en yüksek teklifi veren yatırımcı ihaleyi kazanmış oluyor. GABORAS, ilgili mülklerin satışa hazırlanması, yer gösterilmesi ve mülkün tanıtılması gibi konularda her bölge ve şehirde taşınmaz ticareti yetki belgesi bulunan yetkili emlak danışmanlarından oluşan "GABORAS Emlak Aracı Üyeleri" sistemini devreye sokarak işlemleri yürütüyor. GABORAS'ın sunduğu bu aracılık sistemi, hem emlak danışmanlarından gelen talepleri karşılıyor hem de kendisi üzerinden gelen taleplerin yönlendirmesini yaparak emlak danışmanlarının ticari kapasitelerini geliştiriyor.

İhalelerde toplam askı süresi 45 gün

GABORAS Gayrimenkul Ticaret Platformu üzerinden düzenlenen ihalelerde toplam askı süresi 45 gün. Teklif verme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştiren yatırımcıların ihale sürecinin bitmesini beklemesi gerekiyor. Sistemde ihaleye teklif gelirse ilk teklif geldiği andan itibaren 3 gün sonra ihale sonlandırılıyor. İhaleye teklif gelmezse 45 gün boyunca teklif gelmesi bekleniyor ve 45 günün sonunda ihale sonlandırılıyor. Taraflar, bu sürenin sonunda şartları belirlenecek şekilde artırmaya devam edebiliyor veya doğrudan satışa yönelme söz konusu olabiliyor. İhale bitiş tarihi, hafta sonuna veya resmi tatile denk geliyorsa takip eden ilk mesai günü mesai saati sonunda sona eriyor.

İhaleye ilişkin bilgi veren GABORAS Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Buğa, “Gayrimenkullerin online ihale usulü ile satışa çıkarılması, hem yatırımcılar hem de organizasyonların hızlılığı bakımından kolaylık sağlıyor. Böylece GABORAS'ın online ihale piyasasında gayrimenkullere daha fazla yatırımcı, dolayısıyla daha fazla katılımla mümkün olabilen en yüksek değerle talep toplayabilme imkanı kazanılıyor. Gayrimenkulleri açık arttırma usulüyle satışa çıkarmamız sayesinde de mülklerin gerçek değerinde satılmasını sağlamış oluyoruz. Kimlik doğrulama ile yatırımcılar, teklif ve satışların gerçekliğini ve şeffaflığı sağlarken ihaleleri www.gaboras.com.tr adresi üzerinden takip ederek 7/24 ihaleye katılma fırsatı ile hızlı işlem yürütme imkanı elde ediyor. GABORAS aracıları olan yerel emlak danışmanları geniş bir pazarlama ağı sunarken, taraflar online süreç takibi, ihale zamanlamasını belirleme, cayma bedeli sistemi ve mesaj yoluyla bilgilendirme gibi avantajlarla da süreci yönetme kolaylığına kavuşuyor. Talepleri, para transferlerini ve takasları uçtan uca mali ve hukuki güvencelerle koruduğumuz platformumuzda ihalelerin güvenilirliğini de sistem içerisinde kurduğumuz birçok bankacılık ve güvenlik altyapısıyla sağlıyoruz."