Gayrimenkul değerlemede yeni uygulama ülke genelinde başladı

Özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliğinin Ankara, Antalya ve İstanbul’da pilot olarak uygulandığını hatırlatan Tunç, “Bugün itibarıyla gayrimenkul alanında özel hukuk tüzel kişi bilirkişilik uygulaması ülke genelinde başlamış oluyor” dedi.

Bilirkişilik Kanunu ile bilirkişiliğin yeniden düzenlendiğini aktaran Tunç, tüzel kişiler tarafından da bilirkişilik yapılabileceğinin Kanun’da yer aldığını dile getirdi.

Özel hukuk tüzel kişilerin de bilirkişi olarak mahkemeler tarafından tayin edilebileceğini belirten Tunç, bilirkişiliğin yargı açısından önemli olduğunu, mahkemelerin, hakimlerin, maddi gerçeğe ulaşabilmek için teknik ve uzmanlık gerektiren konularda bilirkişilere başvurduğunu anlattı.

Bakan Tunç, “Pilot uygulamanın verimli gittiğini görüyoruz. Ek rapor alınması noktasında sayıların aşağıya indiğini görüyoruz. İlk raporla yargının tatmin olduğunu görmüş oluyoruz. Binde yaklaşık 10-15 civarında dosyanın ek rapora gittiğini görüyoruz. Bu da yargının hızlanması açısından önemli bir husus" dedi.