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Gayrimenkul dünyada nasıl menkulleşiyor?

Gaboras Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Serhat Başdoğan, Vahap Munyar ile gayrimenkulün dünü, bugünü ve yarınını konuştu.

Gayrimenkul dünyada nasıl menkulleşiyor?
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