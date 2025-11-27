Finlandiya’da gayrimenkul fonu krizi: Binlerce küçük yatırımcı birikimlerine erişemiyor

Ekonomisi 2023’te teknik resesyona giren, 2024’te ise durgunluk sınırında seyreden Finlandiya’da konut piyasasının gerilemesi, uzun yıllar düşük riskli olarak sunulan gayrimenkul fonlarının kırılganlığını ortaya koydu.

Fin medyasında çıkan haberlere göre ülkede faaliyet gösteren en az 10 emlak fonu, yatırımcıların paralarını çekmesini kısıtladı, binlerce küçük yatırımcı birikimlerine erişemiyor.

Nakit bulamayınca ödemeleri erteledi

En büyük darbeyi yüksek faizler ve konut piyasasındaki çöküşten alan ülkede geri ödemelerin askıya alınması ilk olarak Eylül 2023’te 106 yıllık banka Alandsbanken’in konut fonunda başladı.

İki banka, 56 bin mağdur

Yaklaşık 6 bin yatırımcısı ve 700 milyon Euro'yu aşan varlığı bulunan fon, talepleri karşılayacak nakit yaratamayınca ödemeleri erteledi. Ardından OP Bank, 2024 yılının sonunda neredeyse 50 bin yatırımcıyı etkileyen benzer bir karara imza attı.

Kısıtlama sürüyor

Yatırımcıların paralarının çekmesindeki kısıtlama ve birikimlerine erişememe krizi sürerken; Alandsbanken, gayrimenkulleri zararına satmamak için beklediklerini savunuyor.

Piyasalardaki talebin canlanmadan normalleşme beklenmediğine vurgu yapan banka, fonlardan tam yönetim ücreti almaya devam ediyor. Ülkedeki finansal denetim otoriteleri ise müdahale yetkilerinin sınırlı olduğunu öne sürüyor.