Gayrimenkul sektöründe satışlar yüzde 44 arttı

20 Kasım 2019

Uzun yıllardır ekonomimizde öncü bir rol oynayan ve sadece kendi alanını değil pek çok farklı sektörü de etkileyen gayrimenkul sektöründeki bu hareketlilik bir önceki yılın aynı dönemiyle yapılan karşılaştırmalarda da kendini gösteriyor. Özellikle son dönemdeki faz indirimlerinin büyük fayda sağladığını belirten Gayrimenkul Danışmanı ve Lüks Konut Uzmanı Sühran Aras 2019 yılı 3.çeyrek raporunu değerlendirdi.



2019 Yılı 3.Çeyrek rakamlarında dikkat çeken yükseliş



“3. Çeyrek 2. El Konut Satış Endeksi” raporuna göre konut satış adedi 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre yüzde 44, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1 artış gösterdi, 2019 yılının ilk 3 çeyreğinde 2018’in ilk 3 çeyreğine göre yüzde 14 düşüş görüldü. 2. el konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 51, 2018 yılı 3. çeyreğine göre ise yüzde 21 oranında arttı.



Son 1 yılda konut fiyatları yüzde 8 oranında düştü



Raporda 3. çeyrek sonu itibariyle Türkiye genelinde konut fiyatlarında 1 yıllık yüzde 8 düşüş olduğu görülüyor. 3. çeyrek sonu itibariyle ortalama değerlerle Türkiye’de konut metrekare satış fiyatı 2.336 TL, amortisman süresi 18 yıl, pazarlama süresi ise 86 gün olarak gerçekleşti. 3. çeyrekteki konut satışlarının yüzde 16’sının gerçekleştiği İstanbul’da konut fiyatları 1 yılda yüzde 12 düştü. Konut satışlarının yüzde 10’unun gerçekleştiği Ankara’da ise konut fiyatları son 1 yılda yüzde 4 oranında düşüş kaydetti.



Kredili Konut satışlarında yüzde 93 artış



2019 yılının 3. çeyreğinde 359.677 adet, yıl başından bu yana ise toplam 865.473 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satış adedi 2. çeyreğe göre yüzde 44, 2018 yılının 3. çeyreğine göre yüzde 1 artış kaydetti, ilk 3 çeyreğine göre ise yüzde 14 düştü. 3. çeyrekte 228.719 adet 2. el konut satışı, 105.023 adet kredili konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre 2. el konut satışları yüzde 21, kredili konut satışları ise yüzde 93 artış gösterdi. Kredili konut satışları ise toplam konut satışlarının yüzde 29’unu oluşturarak 105.023 adet olarak gerçekleşti. Kredili konut satışları 2. çeyreğe göre yüzde 135, geçen yılın 3. çeyreğine göre ise yüzde 93 artış gösterdi.



Yabancıya satış yüzde 16 arttı



3. çeyrekte 228.719 adet 2. el konut satışı gerçekleşti. Bu rakamla 2. el konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 51, 2018 yılı 3. çeyreğine göre ise yüzde 21 artış göstermiş oldu. 2. el konut satışı toplam konut satışlarının yüzde 64’ünü oluşturdu. 3. çeyrekte yabancı uyruklu kişilere de 11.973 adet konut satışı gerçekleşti. Bu adetle yabancıya konut satışı bir önceki çeyreğe göre yüzde 16 artarken, geçen yılın 3. çeyreğine göre yüzde 3 oranında düştü.



En fazla kiralık araması yapılan yer Ankara Batıkent



3. çeyrekte kira endeksi Türkiye genelinde bir önceki çeyreğe göre 1,43 puan düşüş gösterdi. Kira endeksi İstanbul’da düşerken, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da arttı. Türkiye genelinde kiralar 2019 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,43, yıl başından bu yana ise 8,22 puan düşüş gösterdi. Önümüzdeki 6 ayda da kiraların Türkiye genelinde 0,11 puan düşmesi bekleniyor. 3. çeyrekte en fazla kiralık arama yapılan bölgeler ise sırasıyla Ankara Batıkent, İstanbul Mecidiyeköy, İstanbul Göztepe, İstanbul Bahçeşehir ve İstanbul Kayaşehir oldu. 3. çeyrekte İstanbul’da en fazla kiralama yapılan ilçenin Beşiktaş, Ankara’da Çankaya, İzmir’de Karşıyaka, Antalya’da Muratpaşa, Bursa’da Nilüfer olduğu görüldü.



Türkiye’de ortalama kira 1.307 TL



Türkiye genelinde ortalama metrekare kira bedeli 12 TL, ortalama kira 1.307 TL, geri dönüş süresi 18 yıl olarak gerçekleşti. Ülke genelinde konut tipine göre kiralar incelendiğinde, birim kiranın en yüksek ve geri dönüş süresinin en kısa olduğu konut tipinin 1+1 daireler olduğu belirlendi. 3. çeyrek kira endeksinde ortalama değerlerle 1+1 konutların büyüklüğü 65 m2, birim kira 16 TL/m2, geri dönüş süresi 16 yıl; 2+1 konutlar 95 m2, birim kira 12 TL/m2, geri dönüş süresi 18 yıl; 3+1 konutlar 135 m2, birim kira 10 TL/m2, geri dönüş süresi 19 yıl; 4+1 konutlar 193 m2, birim kira 11 TL/m2, geri dönüş süresi 20 yıl olarak gerçekleşti.



5 büyük ilde kira değerleri



İstanbul’da kiralar 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre 2,25 puan düşüş gösterdi, sene sonuna kadar ise 2,17 puan düşüş bekleniyor. İstanbul’da ortalama birim kira 15 TL/m2, ortalama kira 1.486 TL, geri dönüş süresi 22 yıl olarak gerçekleşti. Ankara’da kiralar 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre 1,36 puan artış gösterdi, sene sonuna kadar ise 1,51 puan artış bekleniyor. Ankara’da ortalama birim kira 10 TL/m2, ortalama kira 1.180 TL, geri dönüş süresi 17 yıl oldu.

İzmir’de kiralar 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre 3,14 puan artış gösterdi, sene sonuna kadar ise 3,28 puan artış bekleniyor. İzmir’de ortalama birim kira 13 TL/m2, ortalama kira 1.475 TL, geri dönüş süresi 20 yıl olarak gerçekleşti. Bursa’da kiralar 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre 3,54 puan artış gösterdi, sene sonuna kadar ise 3,35 puan artış bekleniyor. Bursa’da ortalama birim kira 10 TL/m2, ortalama kira 1.227 TL, geri dönüş süresi 19 yıl oldu. Antalya’da ise kiralar 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre 10,5 puan artış gösterdi, sene sonuna kadar ise 9,06 puan artış bekleniyor. Antalya’da ortalama birim kira 12 TL/m2, ortalama kira 1.334 TL, geri dönüş süresi 17 yıl olarak gerçekleşti.



Kiralık ev arayanların yüzde 55’i erkek



3. çeyrekte Hürriyet Emlak’ta yapılan kiralık konut arama trendlerine bakıldığında erkeklerin kadınlardan daha fazla arama yaptıkları ve en fazla 25-34 yaş, ardından 34-44 yaş aralığının arama yaptığı görüldü. 3. çeyrekte kiralık arayanların yüzde 55 ini erkekler, yüzde 45’ini kadınlar oluşturdu. Arama yapanların yüzde 34’ü 25-34 yaş aralığında, yüzde 21’i ise 35-44 yaş aralığında yer aldı.