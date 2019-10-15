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Gayrimenkul sektöründe stok erime hızı 1 yılın zirvesini gördü

Faizlerin düşmesiyle hareketli günler geçiren gayrimenkul sektöründe, stok erime hızı yüzde yüzde 5.02 ile son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Gayrimenkul sektöründe stok erime hızı 1 yılın zirvesini gördü
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‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Eylül 2019 sonuçları  açıklandı. Endekse göre, Eylül ayında yüzde 5.02 olarak kaydedilen stok  erime hızı, son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Eylül  ayında peşinat kullanımı yüzde 59, banka kredisi kullanımı yüzde 19, senet  kullanımı ise yüzde 22 oranında kaydedildi. Markalı konut projeleri  kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 5’inin yabancılara yapıldığı Eylül ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 0.37 nominal oranda  azaldı, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.36 oranında arttı.

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ 2019 yılı Eylül ayı  sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin,  “Yeni konut satışlarındaki ödeme yöntemlerini incelediğimizde, peşinat  ve banka kredisi kullanımının arttığını senet kullanımının ise  azaldığını görüyoruz. Eylül ayında banka kredisi kullanım oranı yüzde 19’a  ulaşsa da, faizlerin inmeye devam etmesiyle konut kredisi kullanımı  yükselmeye devam edecektir. Aynı zamanda Eylül ayı stok erime hızının,  son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesinde konut kredisi  faiz indiriminin payı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa ise REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Eylül ayı sonuçları hakkında şunları söyledi: "Eylül ayında  bir önceki aya göre yüzde 0.37 oranında azalış, geçen yılın aynı dönemine  göre ise yüzde 2.36 oranında artış gerçekleşti. Markalı konut projeleri  kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 5.32’lik kısmı yabancı  yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda ağırlıklı olarak 1+1  özellikteki konutlar tercih edildi. Eylül ayında yüzde 5.02 olarak  kaydedilen stok erime hızı son 1 yılın en yüksek seviyesinde  gerçekleşmiş görünüyor. Satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemleri  incelendiğinde, peşinat kullanım oranında Ağustos ayına göre Eylül  ayında yüzde 43.76'lük, banka kredisi kullanım oranında ise yüzde 25.08'lik bir  artış söz konusu.”
Yeni konutlarda fiyat artışı yüzde 0.43
Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı  olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden  geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına  göre  Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.37 nominal azalış, geçen  yılın aynı dönemine göre yüzde 2.36 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010  yılı Ocak ayına göre ise yüzde 86.70 oranında nominal artış gerçekleşti.

1+1 ve 3+1’de artış

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, Eylül ayında bir önceki aya göre 1+1  konut tipinde yüzde 0.48 oranında artış, 2+1 konut tipinde yüzde 0.73 oranında  azalış, 3+1 konut tipinde yüzde 0.53 oranında nominal artış ve 4+1 konut  tipinde yüzde 0.67 oranında nominal azalış yaşandı.

Yabancıya satışlar son 6 aylık ortalamanın altında

Eylül ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen  satışların yüzde 5’lik (son 6 aylık ortalama yüzde 7) kısmı yabancı  yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda yüzde 37 oranında 1+1 özellikteki  konutlar tercih edildi.
Peşinat ve banka kredisinde artış, senet kullanımında azalış

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet  ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde  Eylül ayında  peşinat kullanımının yüzde 59, banka kredisi kullanımının yüzde 19 ve senet  kullanım oranının yüzde 22 seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Ağustos  ayında peşinat kullanımı yüzde 41, senet kullanımı yüzde 44, banka kredisi  kullanımı ise yüzde 15 oranında gerçekleşmişti.

Stok erime hızında önemli artış

Yeni Konut Fiyat Endeksi, Eylül ayı stok erime hızı rakamları  değerlendirildiğinde adet bazlı stoklarda yüzde 5.02 oranında erime  gözlendi. Ağustos ayı stok erime hızı yüzde 3.18 oranında gerçekleşmişti. Eylül ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 76’sı bitmiş, yüzde 24’ü  bitmemiş konut stoklarından oluştu. 

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