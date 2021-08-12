Gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 10 milyar liraya ulaştı

Türkiye'de toplam gayrimenkul yatırım fonu sayısı 60'ı geçti. Bu fonların toplam büyüklüğü yüzde 45,6 artışla 9,8 milyar liraya çıktı.

Re-Pie Portföy Yönetimi ‘Gayrimenkul Sektör Raporu’nu yayımladı. Rapora göre haziran ayı itibarıyla Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş 27 portföy yönetim şirketi bulunurken; bu şirketlerden 8 tanesi sadece GYF, 10 tanesi sadece GSYF ve 9 tanesi her iki türde alternatif yatırım fonu kurmak üzere yetkilendirilmiş portföy yönetim şirketlerinden oluştu.

Portföy yönetim şirketlerinin yönetiminde bulunan, ihraç dönemi devam eden veya ilk defa yatırım yapmış olanlar dahil olmak üzere toplam 60 GYF bulunurken, bu fonların toplam büyüklüğü son bir yılda yüzde 45,6 artarak 9,8 milyar TL seviyesine ulaştı. Gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü bu yılın ilk 6 aylık döneminde de yüzde 18 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde SPK tarafından 18 yeni gayrimenkul yatırım fonuna kuruluş izni, 19 gayrimenkul yatırım fonuna ihraç belgesi onayı verildi. Böylece fon büyüklüğü 10 milyon TL seviyesinin üzerinde olan fon sayısı 49’a ulaştı.

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Piyasalarda küresel salgının 2021 ikinci yarısı ile birlikte daha iyi kontrol altına alınabileceği ve buna bağlı küresel ekonomik faaliyetlerin sene sonuna doğru normalleşebileceği beklentisi hâkim. Türkiye gayrimenkul sektörünün 2021 yılının ilk yarı performansına genel olarak bakıldığında, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi hem şirketlerin çalışma prensipleri hem de arz-talep dengesi konusunda pandemi etkilerinin devam ettiğini görülüyor” ifadelerini kullandı.