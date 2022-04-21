Gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 13 milyar liraya ulaştı

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanan ‘Gayrimenkul Sektör Raporu’ yayımlandı. Pek çok sektörü besleyen inşaat-gayrimenkul geliştirme sektörünün istihdam ve milli gelir yönünden önemini koruduğu belirtilen raporda, gayrimenkul yatırım fonlarına ilginin artarak devam ettiğine dikkat çekildi. Son iki yılda en fazla ilgi gösterilen yatırım araçları arasında yer alan gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 2021 sonunda bir önceki yıla göre yüzde 18,1 artarak 13 milyar TL seviyesine ulaştı.

Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş’nin Gayrimenkul Sektör Raporu’na göre son bir yılda ihraç dönemi devam eden toplam 83 gayrimenkul fonu yatırım aldı. Gayrimenkul yatırım fonu pazarının 2018 son çeyreğinden 2021 son çeyreğine kadar her üç aylık dönemde büyüdüğü gözlemlendi.

Diğer taraftan, yükselen maliyetler ve yap-sat projelerin yaşadığı finansal güçlükler konut projesi yatırımlarında azalmaya neden oldu. Konut stoğunun erimeye başlamasıyla 2022’den itibaren inşaat ruhsatlarına talep yeniden canlansa da artan inşaat maliyetlerine bağlı olarak projelerin tamamlanmasının zorlaşması konutta arz daralmasını getirdi. Kısa-orta vadede konut fiyatlarının enflasyonun üzerinde artacağı beklentisine vurgu yapılan raporda, uzun vadede konut talebinde yatırımdan daha çok ihtiyacın belirleyici olacağının altı çizildi.

Fonlar risklerin dağıtılmasına imkân tanıyor

Gayrimenkul Sektör Raporu sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Nisan 2022 itibariyle 9,3 milyar TL’lik portföy büyüklüğüne sahibiz. Yatırımlarımızın yaklaşık yüzde 30’u gayrimenkul sektöründe, yüzde 68’lük bir bölümü ise girişim sermayesinde yer alıyor. Yüzde 2’lik kısmı da özel portföy yönetimi ve menkul kıymet fonları tarafını oluşturuyor. Gayrimenkul tarafındaki yatırımlarımızı 17 adet gayrimenkul yatırım fonumuz bünyesinde yönetiyoruz. Ülkemizdeki gayrimenkul yatırım eğilimi göz önüne alındığında, pandemi sürecinde yatırımcıların risk tercihlerine göre varlıklarını dağıtmasına imkân tanıyan gayrimenkul yatırım fonları 2020’de olduğu gibi 2021 yılında da ön planda olmaya devam etti. Bu büyüme sürecinin bu yıl da devam etmesini öngörüyoruz. 2018 üçüncü çeyreği ile 2021 son çeyreği arasındaki döneme bakıldığında gayrimenkul yatırım fonlarının stratejik dağılımları sırasıyla konut, (yüzde 20), ofis (yüzde 18) ve AVM/perakende (yüzde 7) ve arsa-arazi (yüzde 2) olarak kayıtlara geçti. Önümüzdeki dönemde Türkiye’deki finansal okuryazarlık oranlarının artmasıyla bu alandaki yatırımların da artacağını düşünüyoruz” dedi.

Maliyet artışına bağlı fiyatlar da yükselecek

2021 yılında sıfır ve ikinci el konut satışları devam etse de arzdaki daralma ve maliyet artışına bağlı olarak metrekare birim fiyatları arttı ve artmaya devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre, Ocak 2020’de Türkiye konut metrekare satış birim fiyatı ortalama 3 bin 404 TL olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde İstanbul konut metrekare satış birim fiyatı 5 bin 530 TL iken, Aralık 2021’de Türkiye ortalaması 4 bin 545 TL’ye, İstanbul ise 6 bin 800 TL seviyesine yükseldi.

Sektör kuruluşlarının analizleri orta-üst gelir grubuna yönelik projelerde inşaat maliyetlerinin 9 bin- 10 bin TL/metrekare düzeyine yükseldiğini gösteriyor. Raporda ayrıca, önümüzdeki dönemde konut maliyetlerinin dolar endeksine paralel şekilde artacağı ve yeni konut fiyat endeksinin maliyet, kâr ve arsa marjına göre şekilleneceği öngörüsünde bulunuluyor. Buna göre, 2022 yılında 600 bandında olan yeni konut fiyat endeksinin 2023 yılında bin ila bin 600 arasında bir değere ulaşması bekleniyor.