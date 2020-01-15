Gayrimenkulcüler yabancıya satış için dernek kuruyor

15 Ocak 2020

Leyla İLHAN

Gayrimenkulcüler yabancılara konut satışını artırmak ve tanıtım ağını genişletmek için Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği’ni kuruyor. İnşaat ve Konut Konferansı’nda konuşan Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Akbal, Türkiye’nin bu yıl yabancıya 6 milyar dolarlık satış yaptığını, oysa potansiyelinin çok daha büyük olduğunu belirtti. Akbal dernek için başvurularını yaptıklarını yakın zamanda resmi onayı da alacaklarını ifade etti. Konferansta konuşan İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım da gayrimenkul sektörü için 2020’nin daha hareketli geçeceğini söyledi.

Durbakayım, “2019’da yüzde 94’lerden yüzde 68’lere kadar gerileyen inşaat sektörüne güven endeksi tekrar yükselme eğiliminde. 2020’de çarklar yeniden dönüyor. İstihdam sayısını 2.5 milyona çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi. Gayrimenkulcüler yabancılara konut satışında turizmcileri örnek aldı. Tanıtım ağını genişletmek ve devlet desteğini arkasına almak isteyen yeni nesil inşaatçılar bu amaçla Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği’ni kurdu.

Bu yıl 8’incisi yapılan İnşaat ve Konut Konferansı’nda konuşan Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Akbal, Türkiye’nin bu yıl yabancıya 6 milyar dolarlık satış yaptığının oysa potansiyelinin çok daha büyük olduğunu söyledi. Akbal. “Yaptığımız çalışmalar en az 20 milyar dolarlık bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Ancak Türkiye’de genel algı topraklarımızı yabancıya satıyoruz şeklinde. Halbu ki ABD yabancıya her yıl 157 milyar mülk satıyor. Bu rakam İngiltere’de 4050 milyar pound civarında. İspanya’da ise yabancıya bize yakın konut satışı yapılırken, elde ettiği gelir bizim iki katımız kadar. Bunun biran önce bizim lehimize dönmesi gerekiyor” diye konuştu.

Resmi onay bekleniyor

Bu rakamı yükseltmek için dernekleşme yoluna gittiklerini belirten Ömer Faruk Akbal, bu amaçla dernek kurduklarını söyledi. Akbal, başvurularını yaptıklarını yakın zamanda resmi onayı da alacaklarını ifade etti. 12 kurucu üyesi olacak derneğin, ağırlıklı yapısı da genç müteahhitlerden oluyor. Bu ekip Türkiye’nin gayrimenkul pazarını yurtdışına tanıtmak için örgütlü yapısıyla birer elçi gibi çalışacak. Var olan mevcut pazarlarda etkinlik arttırılırken bir yandan da yeni pazarlar bulmak için çeşitli çalışmalar yapılacak. Ayrıca devletle daha koordineli çalışıp, tanıtım katkısı almayı planlıyorlar.

Çarklar hızlanacak istihdam artacak

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, gayrimenkul sektörü için 2020’nin daha hareketli geçeceğini söyledi. Bu yıl 2019’dan alınan derslerin etkisiyle yapılan düzenlemelerin olumlu sonuçlarını göreceklerini ifade eden Durbakayım, “2019’da 94’lerden yüzde 68’lere kadar gerileyen inşaat sektörüne güven endeksi tekrar yükselme eğiliminde. 2020’de çarklar yeniden dönüyor. Böylelikle daha önceki yıllarda yakaladığımız 2.2 milyon istihdam sayısını aşarak bu yıl bu sayıyı 2.5 milyona çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.