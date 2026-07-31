Gayrimenkulde kriz değil, biraz daralma var

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Hamide HANGÜL

Azimut Portföy, Mesa ve Quvars Invest’in gayrimenkul sektöründe stratejik iş birliğinin açıklandığı basın toplantısında, gayrimenkul sektöründe kriz olup olmadığına yönelik bir soru üzerine Mesa Holding CEO’su Mert Boysanoğlu, yüksek kredi faizlerine işaret ederek, “Sektörde kriz yok, sektörde biraz daralma var” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

“Alıcıda, finansmana kolay ulaşamamasından dolayı bir daralma var. Dünyada faizlerin aslında bu seviyelerde kalması planlanmıyordu. Başta dış faktörlerin etkisiyle mevcut durumla karşı karşıyayız.”

Konuta her zaman talep olacak

Ev sahipliği oranındaki düşüşe işaret eden Boysanoğlu, şöyle devam etti:

“2020-2026 arasına baktığınızda, ev sahipliği oranında yüzde 5-6’lık azalma var. Demek ki insanlar ellerindeki mülkleri satıp mevduata yatırıyor. Ancak konut ihtiyacı da bir yandan artmaya devam ediyor. Konuta talep her zaman var. Türk insanı gayrimenkulü yatırım enstrümanı olarak çok seviyor, aslında bu globalde de böyle. Ancak ihtiyaç önce geliyor. İhtiyaç hiç bitmeyecek gibi görünüyor. Çünkü konut stokumuz eskidikçe ve yeni jenerasyon ev sahibi olmak istedikçe talep her zaman olacak.”

Arsa maliyetlerinin yüksek olduğuna vurgu yapan Boysanoğlu, “Biz gerçekten talep ya da ihtiyaç olan tarafa konut üretebiliyor muyuz? Bunun yanıtı hayır. Çünkü arsa maliyetleri aşırı pahalı. Enflasyona karşı arsa maliyeti de artıyor” dedi.

İş birliğiyle ilk proje Riva’ya

İş birliğine de değinen Boysanoğlu, farklı uzmanlık alanlarının aynı hedef doğrultusunda buluşarak yeni bir model sunduğunu belirterek, “Yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinden başlayarak ürün geliştirme, tasarım, mühendislik, uygulama ve teslim süreçlerinin tamamında aktif sorumluluk üstleneceğiz” dedi.

Bu iş birliğiyle oluşturulan platformun, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren, sürdürülebilir ve yüksek katma değer üreten projelerin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiren Boysanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Riva’da hayata geçirilmesi planlanan Riva Senior Living projesi de bu yaklaşım doğrultusunda geliştirilen ilk örneklerden biri olacak.”

Quvars Invest Yönetim Kurulu Başkanı Murat Döker ise oluşturulan yapının, arazi geliştirme alanında yeni bir kurumsal standart ortaya koyacağını söyledi.

Fon yöneticileri ve proje üretenler GYF’de buluşacak

Azimut Portföy, Mesa ve Quvars Invest, gayrimenkulde stratejik iş birliğine imza attı. İş birliği, fon yöneticileri ile proje geliştiricilerini bir araya getirdi. İlk etapta Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) büyüklüğü 40 milyon dolar olacak.

Azimut Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Salar, bu iş birliğinin gayrimenkul yatırımlarında ölçeklenmeyi destekleyecek önemli bir aşama olacağını belirterek şöyle devam etti:

“Gayrimenkul, Türkiye’nin en önemli yatırım alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Bu iş birliğiyle fon yönetimi, arazi geliştirme ve proje üretme yetkinliklerini aynı ekosistemde bir araya getiriyoruz. Azimut Portföy, son bir yılda Gayrimenkul Fonu’nu yatırımcılarla buluşturdu. 500’ü aşkın yatırımcının katıldığı bu iki fon ile 100 milyon ABD dolarına yaklaşan bir gayrimenkul yatırımı büyüklüğüne ulaşıyoruz.”