Gayrimenkule en çok ABD’liler ve Almanlar yatırım yaptı

11 Aralık 2019

Leyla İLHAN

Alkaş tarafından düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşması, bu yıl üçüncü kez yapıldı. Etkinlikte, 'Küresel Sermaye Akışları: Geçmiş, Bugün ve Gelecek' başlığı altında sunum yapan Jll Uluslararası Sermaye Grubu Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Sorumlusu Fadi Moussalli, global gayrimenkul işlem piyasasının 2008'de 800 milyar dolara yükseldiğini, ancak bu dönemde yaşanan global krizden sonra yatırım hacimlerinin yüzde 80 küçülerek 200 milyar dolara indiğini söyledi. Şimdi ise 750 milyar dolar seviyesine çıktığını, muhtemelen bu yılı da yukarıya doğru bir çıkışla kapatacağını belirtti. Gayrimenkul piyasalarına en fazla yatırım yapanların ise Almanlar ve ABD'liler olduğunu aktaran Moussalli, bu yatırımların aynı zamanda trendi belirleyen yatırımlar olduğunu söyledi. Bu ülkeleri

Ortadoğuluların takip ettiğini belirten Moussalli, "Amerikalılar ve Almanlar gayrimenkulü alıp 5-6 yıl işletip, sonra projeden çıkıyor. Çinliler ve Ortadoğulular ise daha uzun vadeli kalıyor" diye konuştu.

Yatırımların yüzde 80’i Kuzey Amerika ve Avrupa’ya gidiyor

Gayrimenkulde en fazla yatırım çeken ülkeler hakkında da bilgi veren Moussalli, "Global yatırımcıların yüzde 80'i Kuzey Amerika ya da Avrupa'da satın alma yapıyor. Kalan yüzde 20'si ise Çin, Hong-Kong ve Avustralya gibi ekonomilerden satın alma yapıyor" şeklinde konuştu. Şehir bazında ise en fazla gayrimenkul alım satımının Londra’da yapıldığına dikkat çeken Moussalli, "Çünkü bu şehir 100-200 milyonluk bir gayrimenkulu her an satıp çıkma imkanı sunan bir likiditeye sahip" dedi. Yatırım tercihlerinde genellikle ofislerin listenin en başında yer aldığını, sanayi ve lojistik yatırımlarının yukarı çıktığını kaydeden Moussalli, veri merkezi binaları ve anaokulları gibi alanların da giderek büyüdüğünü belirtti.

Moussalli, 10 yılda ise özelikle Asya ve Ortadoğu’dan gelen ultra yüksek varlıkların, ülkelerinde artan huzursuzluk nedeniyle dışarda iş yapma isteklerini artıracağını kaydetti. Petrolün azalacağını, bu nedenle petrolden uzaklaşan sektörlerin teknoloji ve gayrimenkul gibi alanlara yatırım yapacağını söyleyen Fadi Moussalli, hazine bonolarına göre risksiz bir getiri sunduğu için gelecek 10 yılda da ofis yatırımları başta olmak ticari gayrimenkullerin cazibesini koruyacağını söyledi. Moussalli, şehirlerin büyümeye devam edeceğini bunun da gayrimenkul sektörünün gelişimine etki edeceğini kaydederek, şöyle devam etti: "Teknoloji odaklı işler gayrimenkulde önem kazanacak."