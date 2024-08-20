Gayrimenkule eylül ayarı: Konut kredi kampanyalarına dikkat

Gayrimenkul sektörünün gözü Eylül ayına kaydı. Yaz döneminde vatandaşların yüksek faiz rakamları nedeniyle yatırımlarını mevduat hesaplarında tuttuklarını anlatan uzmanlar, okulların da açılmasıyla birlikte sektörde hareketlilik beklediklerini söylüyor.

Eylül ayı sonrasında faiz indirimi beklentisi de gündemde. Vatandaşlar, yatırımlarını mevduat ya da konut alımı şeklinde değerlendiriyor.

Haber Global’in haberine göre gayrimenkul satışlarının yaz aylarında beklenen noktaya ulaşmadığını ifade eden Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, özellikle mevduat hesaplarının vermiş olduğu yüksek faizlerin vatandaşa cazip geldiğini söyledi. Mevduat hesaplarının faizlerinin düşmeye başlamasıyla vatandaşların yatırımlarını gayrimenkule yapacaklarını belirten Duman, “Mevduat faizleri yüksek diye vatandaşların tercihi bankalar olurken, gayrimenkul fiyatları alınabilecek noktada. Mevduat faizlerinin düşüşü ve uygun faizde kredilerin açılması gayrimenkul değerlerini arttıracaktır” diye konuştu. Uzmanlar, eylül ayından sonra faiz indirimi olabileceği düşüncesinde.

“Vatandaşlar yatırımlarını şuanda gayrimenkul üzerine yapmıyor”

Eylül ayı sonrasında faiz indiriminin beklendiğine dikkat çeken Duman, “Banka mevduat faizlerinin yüksek olması nedeniyle vatandaşlarımız paralarını burada tutuyor. Bu durum gayrimenkul sektörünü etkiliyor. Bir gayrimenkulden alınacak kira geliri, banka faizlerinden alınan miktardan çok düşük kalıyor. Böyle olunca vatandaşlar yatırımlarını şuanda gayrimenkul üzerine yapmıyor. Ancak bu durumun yıl sonuna kadar değişeceğini düşünüyorum. Konut kredilerinde yapılacak bir kampanya sektöre hız kazandıracak” dedi.

“Kampanyalar iyi takip edip, yatırımlar yapılmalı”

Duman, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Gayrimenkul sektöründe bugünlerde alan kazanıyor. İnşaat firmaları kendi içlerinde yaptıkları kampanyalarla vatandaşı gayrimenkul sahibi yapıyor. Eylül sonrasında beklenen hareketlenme yeni yıl sonrasında hız kazanacaktır. Sektörde yaşanacak hareketlenme öncesinde yatırımını yapan kazanacak. Hareketlenme sonrası uygun fiyata gayrimenkul alma şansını kaçırmış olabilirsiniz. Sektörde yaşanan durağanlıkta fırsatı yakalamalısınız. Bundan dolayı özellikle firmaların yapmış oldukları kampanyaları iyi takip edip, yatırımlar yapılmalı."

180-200 ayda dönen yatırımlar görmeye başladık

Gayrimenkul Uzmanı Şerif Varlı da eylül ayında sektörün durumunu şu sözlerle değerlendirdi:

"Gayrimenkul artık ekonomide veya kredilerde hiçbir değişiklik olmasa da hareketlenecek diye düşünüyorum. Çünkü bir seneyi aşkın süredir alıcı adayları bekleyişteler. Kredi çıkacak, faizler düşecek diye bekliyorlar. Bu sonuçta yatırım bir tarafa diğer taraftan da temel ihtiyaç. Kiralar artık o kadar yükseldi ve gayrimenkul satıcıları alıcı bulamıyor ki yatırım anlamında ev fiyatı / kira oranları mantıklı bir düzleme oturmaya başladı. 180-200 ayda dönen yatırımlar görmeye başladık."