"Gecekonduların yerine yüksek katlı binaya izin yok"

10 Kasım 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde gecekonduların yerine 15-20 katlı bina yapılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Bu projeler mimari olarak da bizim kültürümüzü yansıtacak. Bunun ilk örneğini Ankara'da yeni Mamak bölgesinde gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurum, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, yeni Mamak Proje alanıyla yapımı tamamlanan Altıağaç ve Karaağaç Kentsel Dönüşüm Projeleri'ni yerinde inceledi.

Gölbaşı'ndan İmrahor Vadisi'ne kadar olan alanı kapsayan "Kanal Ankara" olarak da adlandırılan, Vadi Ankara Projesi'nin saha incelemesini de yapan Kurum, burada gazetecilere projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurum, bölgelere ilişkin bilgi vererek, "İlk etapta kentsel dönüşümdeki hak sahiplerine verilmek üzere yeni Mamak bölgesinde bin konut üretimi yapacağız. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız bu konutları yapacak ve çok kısa zamanda inşaatlarına başlayıp, hak sahiplerine teslim edeceğiz." diye konuştu.

Mamak bölgesinde inşası tamamlanan Altıağaç ve Karaağaç bölgesindeki bin 500 konutu hak sahiplerine vermek üzere Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalayacaklarını açıklayan Kurum, hak sahiplerinin talep etmeleri halinde projeden faydalanabileceklerini kaydetti.

Kanal İstanbul'un alternatifi "Kanal Ankara"

Vadi Ankara Projesi'ne ilişkin detayları da paylaşan Kurum, "Kanal İstanbul'un alternatifini 'Kanal Ankara' olarak burada gerçekleştiriyor olacağız. Bu alan içerisinde rekreasyon, yürüme, koşu alanları, bisiklet yolları hepsi olacak ve Ankaralımıza kazandıracağımız gerçekten sosyal anlamda çok büyük bir proje olacak." ifadelerini kullandı.

Ankara'da birçok millet bahçesi projesi olduğuna da değinen Kurum, bunların Atatürk Kültür Merkezi, Eymir Gölü ve Gölbaşı'nda olduğunu belirtti.

Vadi Ankara Projesi'nin Ankara ve Ankaralıya değer katacağına işaret eden Kurum, "Biz Ankara'nın, ilçelerimizin ihtiyacı olan her projeye Bakanlık olarak destek verme niyetindeyiz. Başkentimizi bulunduğu konumdan daha yukarı çekmek adına yapılması gereken ne varsa el birliği içerisinde, teşkilatımızla belediye başkanlarımızla birlikte karar verip, Ankaralılara hizmet etmekten gurur duyuyoruz. İnşallah bu hizmetlerimizin sayısını da arttıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de kentsel dönüşümle ilgili bir strateji çizdik"

Kurum, kentsel dönüşüm de yüksek katlı binalar yapılıp, yapılmayacağına ilişkin sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Biz tüm Türkiye'de kentsel dönüşümle ilgili bir strateji çizdik ve inşallah ay sonuna kadar bu stratejiyi tamamlayıp, yayınlayacağız. Hiçbir yerde biz kentsel dönüşümde gecekondu yapılarının yerine 15-20 katlı bina istemiyoruz, bunun yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bizim milli kültürümüzü, örf ve adetlerimizi yansıtan mahalle ölçeğinde, az katlı projeler gerçekleştireceğiz. Bu projeler mimari olarak da bizim kültürümüzü yansıtan projeler olacak. Bunun ilk örneğini yine Ankara'da yeni Mamak bölgesinde gerçekleştiriyor olacağız ve tüm Türkiye'de yapacağımız projeler bundan sonra böyle olacak. Kentsel dönüşümde, 4-5 kat yeni alanlarda, mevcutta eğer bir yapılaşma söz konusuysa buralarda da 7-8 katı geçmeyecek şekilde bir düzenleme yapacağız, bunun dışındaki kentsel dönüşüme de müsaade etmeyeceğiz."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da projelere ilişkin bilgilendirmelerde bulunduklarını belirterek, Kurum'a Ankara’ya böyle bir projeyi kazandırdığı için teşekkürlerini iletti.

"Ben de görevimi bırakacağım"

Bakan Kurum, Mamak'ta yaptığı incelemelerde vatandaşların taleplerini de dinledi. Bir vatandaşın bölgede kentsel dönüşüm yapılacağı yönündeki vaatlerin uzun süredir yerine getirilmediği yönündeki şikayeti üzerine Kurum, "6 ay içinde burada temel atacağız. Atamazsak sen bana gel, 'Sen böyle dedin, geldin yine yapmadınız' de yüzüme, ben de görevimi bırakacağım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kurum ve beraberindekiler Gölbaşı Millet Bahçesi alan incelemesi ve Kuzey Ankara Cami, Kongre Merkezi ve Kentsel Dönüşüm Projesi saha incelemesinde bulundu.

Bakan Kurum'a incelemelerinde Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Bakanlık bürokratları ile diğer ilgililer de eşlik etti.

Kaynak: AA