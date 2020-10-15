GİDER Başkanı Akbal: Uluslararası konut satışında yükseliş sürüyor

15 Ekim 2020

Uluslararası yatırımcının Türkiye’ye ilişkin konut talebi gün geçtikçe artıyor. GİDER'in verilerine göre, eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 artarak 5 bin 269 adet konut satışı ile sektör yeniden hareketlendi. Eylül 2019’da Türkiye’nin uluslararası yatırımcıya konut satışı 4 bin 217 olurken, Eylül 2020’de 5 bin 349'a yükseldi. Böylece geçen yılın Eylül ayına göre, yüzde 26,8 oranında artış yaşandı.

Uluslararası yatırımcıya bu yılın ilk 9 ayında 26 bin 446 konut satıldığı bilgisini veren Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, "Türkiye’de uluslararası yatırımcıya satılan konut sayısı, pandeminin etkilerinin azalmasıyla yükseldi.

Türkiye’nin pandemiyle mücadelede başarısı muazzam ilerliyor. Sağlıktaki bu başarı gayrimenkule güç kazandırıyor. Avrupa ve Amerika ülkelerinin pandemi ile mücadeledeki başarısızlığı da etkisini göstermeye başladı. Uluslararası konut satışındaki yükseliş sürecek. Türkiye’nin her geçen gün etkisi artan liderliği, uluslararası yatırımcıya güven veriyor.” dedi.

En çok konutu İranlılar aldı

Uluslararası yatırımcıya yapılan konut satışlarında, Eylül 2020'de ilk sırayı 908 konut ile İranlıların aldığını belirten Ömer Faruk Akbal, İranlıları 826 konutla Iraklıların ve 448 konutla Rusların takip ettiğini söyledi. Akbal, Türkiye’den en çok konut alan uluslararası yatırımcıların uyruklarını ise İran, Irak ve Rusya’yı Kuveyt, Kazakistan, İngiltere, Azerbaycan, Afganistan, Almanya ve Yemen olarak sıraladı.