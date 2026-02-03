Golden Visa komşuda gayrimenkule talebi patlattı

Astons ve­rilerine göre ülke genelin­de konut fiyat artışları daha dengeli bir patikaya oturur­ken, Atina, Selanik ve turis­tik adalar bu dönemde de piyasanın en hızlı değerle­nen bölgeleri oldu. Bu böl­gelerde yıllık fiyat artışla­rı yüzde 6–7 bandında ger­çekleşirken, ülke ortalaması daha sınırlı bir yükseliş kay­detti. 2024’te yüzde 8,7 se­viyesinde gerçekleşen yıl­lık fiyat artışının ardından 2025’te fiyatlar enflasyonun üzerinde kalmaya devam et­ti. Girit, Korfu ve Ege adala­rı gibi turizm odaklı bölge­ler ile Atina’nın merkezi ve güney aksları, hem yabancı yatırımcı hem de Golden Vi­sa talebinin yoğunlaştığı lo­kasyonlar olarak öne çıktı. Metrekare fiyatları bu böl­gelerde ülke ortalamasının belirgin şekilde üzerine çık­tı. Bu görünümün arkasında sınırlı konut arzı, güçlü tu­rizm gelirleri ve Golden Vi­sa programının yarattığı sü­rekli yabancı talep yer aldı.

Türk yatırımcılar serbest dolaşım satın alıyor

2025’te Yunanistan’da kira piyasası da güçlü bir performans sergiledi. Ül­ke genelinde ortalama kira getirileri (ev satış fiyatı üze­rinden) yüzde 4,5–5,6 ban­dında seyrederken, Atina’da 75 m2’nin altındaki daire­lerde getiriler yüzde 8 se­viyesine kadar çıktı. Bu du­rum, yatırımcılar açısından yalnızca sermaye değer ar­tışını değil, düzenli kira ge­lirini de ön plana çıkardı. Astons’a göre özellikle Ati­na’da yapılan Golden Visa uyumlu yatırımlar, hem ki­ra getirisi hem de sermaye kazancı açısından dengeli bir profil sundu. Seçkin lo­kasyonlarda yıllık sermaye değer artışı yüzde 7–10 ban­dına ulaşırken, bu oran ülke ortalamasının üzerinde ger­çekleşti. Türk yatırımcılar açısından Yunanistan’daki gayrimenkul alımları, yal­nızca bir mülk yatırımı de­ğil, aynı zamanda Avrupa’da serbest dolaşım ve uzun va­deli varlık çeşitlendirme aracı olarak konumlanıyor.

250 bin Euro yatırımla Golden Visa

2025 itibarıyla Golden Visa yatırımları, Yunanis­tan’daki tüm gayrimenkul alımlarının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturdu. Program kapsamında verilen oturum izinlerinde Çin ilk sıradaki yerini korurken, Türk yatı­rımcılar ikinci sıraya yük­seldi. Astons Türkiye Di­rektörü Yağız Yiğit, Türk yatırımcıların etkisini şöy­le değerlendiriyor: “Golden Visa kaynaklı alımlar Yuna­nistan genelinde fiyatları tek başına belirleyen bir un­sur değil; ancak arzın sınırlı olduğu, ticariden konuta dö­nüşen ve 250 bin euro yatı­rımla Golden Visa’ya başvu­ru imkanı sağlayan mülkler; Atina ve Selanik’te fiyatla­rın ülke ortalamasının üze­rinde artmasında önemli bir rol oynuyor. Türk yatırım­cı ilgisi, Golden Visa’ya uy­gun yenilenmiş ve merke­zi mülklerde değer artışını hızlandırdı.”