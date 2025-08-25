Gurbetçi Antalya’dan ‘ev’leniyor
Avrupa’da yaşayan Türkler ve yabancı yatırımcılar, gayrimenkul sahipliğinde Akdeniz’i radarına aldı. Antalya’da inşası süren 730 konutluk Luviya gibi karma yaşam projelerine yönelen gurbetçiler, peşin alımla konuta yatırım yapıyor. 2028’de tamamlanacak Luviya projesi ise 500 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek.
Hamide HANGÜL
Akdeniz’in gözde turizm şehri olan ve havalimanının genişletilmesiyle yıllık 82 milyon yolcu kapasitesine ulaşan Antalya’ya, gurbetçi ve yabancıların da gayrimenkul sahipliğine ilgisi giderek artıyor. Turizm şehrinden 204 ülkeye ve 211 destinasyona uçuş yapılırken, kentin en büyük gayrimenkul geliştiricilerinden RGüzel Group, Antalya’da 9 blokta 730 konutluk karma yaşam projesinin inşasına başladı. Antalya Muratpaşa’da yükselen projede ayrıca 104 markalı residence daire, bir ofis bloğu, 300 yataklı 5 yıldızlı otel ve 175 mağazalı yaklaşık 55 bin metrekare kiralanabilir alana sahip bir AVM’den oluşuyor. Projenin yatırım değerinin 500 milyon dolar olduğunu açıklayan RGüzel Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Güzel, şu anda betonarme imalatlarında yüzde 20 seviyesine ulaşıldığını, yerlilerin yanı sıra, yurt dışında yaşayan Türkler ve yabancılardan da talep aldıklarını açıkladı. Güzel, proje tamamlandığında yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağlanacağını bildirdi.
İlgi yüksek, yüzde 25’i gurbetçiye
Luviya projesine özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ilgisinin yüksek olduğuna işaret eden Rıdvan Güzel, “Talepler güzel, yerli, yurt dışında yaşayan Türkler ve yabancılar var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ağırlıklı 3+1, 4+1 projelere yöneliyorlar. Almanya, Belçika gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerden talep söz konusu. Hem yerli hem de yabancı yaşamak için konut alımı yapıyor. Şu anda alıcıların yüzde 90’ı yerli, yüzde 10’u yabancılardan oluşuyor. Gurbetçilerin proje lansmanından önce başlayan ilgisiyle, proje tamamlandığında satışların yaklaşık yüzde 25’inin gurbetçilerden oluşmasını bekliyoruz. Üstelik gurbetçiler çoğunlukla peşin ödeme yapıyor, vadeli alım tercih etmiyor” dedi.
Konut uzun vadede enflasyonu yeniyor
Mevcut ekonomik tabloda mevduat faizlerinin hala yüksek seyrettiğine dikkat çeken Rıdvan Güzel, konut yatırımının ise tarihsel olarak uzun vadede enflasyonu yenen bir araç olduğuna dikkat çekti. Güzel, “Doğru lokasyon, doğru proje, doğru fiyat ve doğru marka ekseninde ilerliyoruz. Yatırımcılara hem yaşam alanı hem de kazanç fırsatı sunuyoruz” diye konuştu. İleri düzeyde inşaat yaptıklarını söyleyen Güzel, “Uluslararası yangın ve statik yönetmeliklerine uygun inşaat yapıyoruz. Antalya’ya böyle bir proje kazandırmak hep hayalimizdi” dedi. Güzel, Antalya’nın turizm potansiyeli ve yolcu kapasitesine vurgu yaptı.
Yedi projenin daha inşaatı sürüyor
RGüzel Group, Luviya dışında Antalya genelinde 6’sı konut ve 1’i otel olmak üzere toplam 7 projenin daha inşa süreçlerine devam ediyor. Konyaaltı’nda inşasını tamamladığı ve 1 Eylül’de açılışını yapacağı Mercure Hotel haricinde yaklaşık 1.300 konut ve 1 otelden oluşan projelerin toplam inşaat alanı 610 bin metrekareye ulaşıyor. Şirket ayrıca iklimlendirme sektöründe Mitsubishi’nin Türkiye distribütörlüğünü yürütüyor ve Mersin, Karaman, Burdur’daki güneş enerjisi santralleriyle yenilenebilir enerji alanında da aktif rol oynuyor.
Vadi İstanbul konseptini taşıdı
Luviya projesi, konut, ofis, AVM ve eğlence alanlarını içinde barındırırken, İstanbul’da son dönemlerde öne çıkan Vadi İstanbul projesinin benzeri niteliklerini taşıyor. Vadi İstanbul’da çalışan mimari ekiple hareket eden Rgüzel Group, aynı zamanda şehrin ilk karma projesini hayata geçiriyor. Radye jeneral temel sistemi, C40 sınıfı beton, B420c çelik kullanımıyla projede depreme karşı yüksek direnç hedeflenirken; yangın senaryoları, otomatik alarm sistemleri, söndürme altyapısı ve tahliye noktaları da projeye entegre edilmiş durumda.
300 bin dolardan başlıyor
Projede yer alan daireler geniş alanlarıyla dikkat çekiyor. 1+1’den 5+1’e kadar farklı büyüklüklerde konut seçenekleri sunulan projede, 1+1 77 metrekarelik dairelerin fiyatı 300 bin dolardan başlıyor. Projede ayrıca RGüzel Group, 30 aya kadar vadelendirme imkanı sağlıyor. Havalimanı ile şehri bağlayan Aspendos Bulvarı’nın bitişiğinde, ulaşım akslarının merkezinde konumlanan Luviya, tamamlandığında yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağlayacak.