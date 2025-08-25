Gurbetçi Antalya’dan ‘ev’leniyor

Hamide HANGÜL

Akdeniz’in gözde tu­rizm şehri olan ve ha­valimanının geniş­letilmesiyle yıllık 82 milyon yolcu kapasitesine ulaşan Antalya’ya, gurbetçi ve ya­bancıların da gayrimenkul sahipliğine ilgisi giderek ar­tıyor. Turizm şehrinden 204 ülkeye ve 211 destinasyona uçuş yapılırken, kentin en bü­yük gayrimenkul geliştirici­lerinden RGüzel Group, An­talya’da 9 blokta 730 konutluk karma yaşam projesinin in­şasına başladı. Antalya Mu­ratpaşa’da yükselen projede ayrıca 104 markalı residence daire, bir ofis bloğu, 300 ya­taklı 5 yıldızlı otel ve 175 ma­ğazalı yaklaşık 55 bin metre­kare kiralanabilir alana sahip bir AVM’den oluşuyor. Pro­jenin yatırım değerinin 500 milyon dolar olduğunu açık­layan RGüzel Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Gü­zel, şu anda betonarme ima­latlarında yüzde 20 seviyesi­ne ulaşıldığını, yerlilerin ya­nı sıra, yurt dışında yaşayan Türkler ve yabancılardan da talep aldıklarını açıkladı. Gü­zel, proje tamamlandığında yaklaşık 1.500 kişiye istih­dam sağlanacağını bildirdi.

İlgi yüksek, yüzde 25’i gurbetçiye

Luviya projesine özellik­le yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ilgisinin yüksek olduğuna işaret eden Rıdvan Güzel, “Talepler gü­zel, yerli, yurt dışında yaşa­yan Türkler ve yabancılar var. Yurt dışında yaşayan vatan­daşlar ağırlıklı 3+1, 4+1 pro­jelere yöneliyorlar. Alman­ya, Belçika gibi Avrupa ülke­lerinde yaşayan Türklerden talep söz konusu. Hem yerli hem de yabancı yaşamak için konut alımı yapıyor. Şu an­da alıcıların yüzde 90’ı yer­li, yüzde 10’u yabancılardan oluşuyor. Gurbetçilerin pro­je lansmanından önce baş­layan ilgisiyle, proje tamam­landığında satışların yaklaşık yüzde 25’inin gurbetçilerden oluşmasını bekliyoruz. Üs­telik gurbetçiler çoğunlukla peşin ödeme yapıyor, vadeli alım tercih etmiyor” dedi.

Konut uzun vadede enflasyonu yeniyor

Mevcut ekonomik tablo­da mevduat faizlerinin hala yüksek seyrettiğine dikkat çeken Rıdvan Güzel, konut yatırımının ise tarihsel ola­rak uzun vadede enflasyonu yenen bir araç olduğuna dik­kat çekti. Güzel, “Doğru lo­kasyon, doğru proje, doğru fi­yat ve doğru marka eksenin­de ilerliyoruz. Yatırımcılara hem yaşam alanı hem de ka­zanç fırsatı sunuyoruz” diye konuştu. İleri düzeyde inşaat yaptıklarını söyleyen Güzel, “Uluslararası yangın ve sta­tik yönetmeliklerine uygun inşaat yapıyoruz. Antalya’ya böyle bir proje kazandırmak hep hayalimizdi” dedi. Güzel, Antalya’nın turizm potan­siyeli ve yolcu kapasitesine vurgu yaptı.

Yedi projenin daha inşaatı sürüyor

RGüzel Group, Luviya dı­şında Antalya genelinde 6’sı konut ve 1’i otel olmak üze­re toplam 7 projenin daha in­şa süreçlerine devam ediyor. Konyaaltı’nda inşasını ta­mamladığı ve 1 Eylül’de açılı­şını yapacağı Mercure Hotel haricinde yaklaşık 1.300 ko­nut ve 1 otelden oluşan proje­lerin toplam inşaat alanı 610 bin metrekareye ulaşıyor. Şirket ayrıca iklimlendirme sektöründe Mitsubishi’nin Türkiye distribütörlüğü­nü yürütüyor ve Mersin, Ka­raman, Burdur’daki güneş enerjisi santralleriyle yeni­lenebilir enerji alanında da aktif rol oynuyor.

Vadi İstanbul konseptini taşıdı

Luviya projesi, konut, ofis, AVM ve eğlence alanlarını içinde barındırırken, İstanbul’da son dönemlerde öne çıkan Vadi İstanbul projesinin benzeri niteliklerini taşıyor. Vadi İstanbul’da çalışan mimari ekiple hareket eden Rgüzel Group, aynı zamanda şehrin ilk karma projesini hayata geçiriyor. Radye jeneral temel sistemi, C40 sınıfı beton, B420c çelik kullanımıyla projede depreme karşı yüksek direnç hedeflenirken; yangın senaryoları, otomatik alarm sistemleri, söndürme altyapısı ve tahliye noktaları da projeye entegre edilmiş durumda.

300 bin dolardan başlıyor

Projede yer alan daireler geniş alanlarıyla dikkat çekiyor. 1+1’den 5+1’e kadar farklı büyüklüklerde konut seçenekleri sunulan projede, 1+1 77 metrekarelik dairelerin fiyatı 300 bin dolardan başlıyor. Projede ayrıca RGüzel Group, 30 aya kadar vadelendirme imkanı sağlıyor. Havalimanı ile şehri bağlayan Aspendos Bulvarı’nın bitişiğinde, ulaşım akslarının merkezinde konumlanan Luviya, tamamlandığında yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağlayacak.